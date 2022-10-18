بقيمة 162 مليون دولار.. «الاتحاد العقارية» توافق على خطة إعادة هيكلة للديون

أعلنت شركة الاتحاد العقارية المدرجة في بورصة دبي اليوم الثلاثاء إنها استكملت إعادة هيكلة ديون بقيمة 595 مليون درهم (162.01 مليون دولار) مع مقرضين في إطار استراتيجية أوسع لتحول الشركات كانت قد أُعلنت هذا العام، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت الاتحاد في بيان أن خطة إعادة الهيكلة تشمل سداد 223 مليون درهم للدائنين، ومن المتوقع أن تخفض تكلفة التمويل وتعزز ميزانية الشركة العمومية.

كما تتوقع الشركة أيضا تحسين الحصول على التمويل للمشروعات العقارية المستقبلية في ضوء الانتعاش في قطاع العقارات المحلي بعد جائحة كوفيد-19.

وقال عامر خان صاحب، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب في الاتحاد العقارية في البيان “يوفر الأداء القوي وآفاق النمو المستقبلية الواعدة لسوق العقارات في دولة الإمارات فرصا مهمة للاتحاد العقارية، بما يتضمن إمكانية الدخول في مشاريع تطوير عقاري جديدة”.

يتسم قطاع العقارات في دبي بالمرونة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف التوقعات الاقتصادية العالمية، إذ ارتفع إجمالي المعاملات في سبتمبر 33.4 % عن العام السابق، وفقا لتقرير حديث صادر عن (سي.بي.آر.إيه) للخدمات العقارية والاستثمارية.

وزادت المبيعات على مخطط التصميم بأكثر من 51 % خلال هذه الفترة.