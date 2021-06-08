بقيمة 160 مليار جنيه .. الإسكان : نعمل على تنفيذ 21 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب، وغيرها من المجالات، والتى تم تنفيذها خلال 7 سنين، في الفترة من 2014، حين تولى الرئيس السيسى، رئاسة الجمهورية.

وأكد أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح الجزار، أنه تم وجارٍ تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق وغيرها بـ21 مدينة جديدة قائمة، بقيمة 160 مليار جنيه.

مضيفا، بينما يجرى تنفيذ 21 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وتم اختيار مواقع هذه المدن لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة.

وأشار إلى أن مستقبل التنمية العمرانية على المدى المتوسط والطويل يتركز على حتمية الخروج من الوادي، للحفاظ على الموارد الطبيعية الحالية، وتوسيع الرقعة المعمورة على حساب المناطق الصحراوية غير المأهولة.

وأضاف، الخطوة تأتي لضمان خفض متوسط الكثافة السكانية الحالية والمستقبلية، وزيادة نصيب المواطن من الأراضي والخدمات والمناطق المفتوحة.

وتناول الوزير نماذج من المشروعات الجارى تنفيذها فى مدن الجيل الرابع، ففى العاصمة الإدارية الجديدة، تم وجارٍ تنفيذ عشرات الآلاف من الوحدات السكنية بالحي السكني الثالث “كابيتال ريزيدنس”.

مستطردا، بالإضافة للوحدات بالحى السكنى الخامس “جاردن سيتى الجديدة”، بجانب تنفيذ مشروع منطقة الأعمال المركزية، والتى تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر.

وأشار الوزير، إلى مشروع الحدائق المركزية “كابيتال بارك”، بطول أكثر من 10 كم، بجانب تنفيذ أعمال المرافق للمرحلة الأولى بمساحة 40 ألف فدان، ومحطتى تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحى.

وأوضح أن مدينة العلمين الجديدة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات السكنية والخدمية المختلفة، ومنها مشروع الأبراج الشاطئية ​حيث يجرى تشطيب 15 برجاً بالمرحلة الأولى، وتنفيذ 8 أبراج بالمرحلة الثانية.

وتتوسط منطقة الأبراج، منطقة ترفيهية تطل على البحر مباشرة، وكذا مشروعات سكن مصر، والإسكان المتميز، والممشى السياحى، ومحطة تحلية مياه الشرب بطاقة 150 ألف م3/يوم.

وكذلك محطة الصرف الصحي، بطاقة 90 ألف م3/يوم، وشبكات المرافق المختلفة، ومشروع تحويل الطريق الساحلي بطول 48 كم، وطريق جنوب مارينا بطول 10 كم، و13 كوبرى مشاة وسيارات.

كما تشهد مدينة العلمين مشروع المدينة التراثية، على مساحة 260 فدانا، وتضم حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

علاوة على جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، ومنطقة الداون تاون.