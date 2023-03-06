بقيمة 158.1 مليون جنيه.. هيئة المجتمعات تطرح مدرسة في مدينة أكتوبر

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض بنشاط تعليمي، المدرسة قائمة بالفعل” في مدينة السادس من أكتوبر للبيع بآلية التخصيص الفوري خلال مارس.

وتقع قطعة الأرض بالحي المتميز في المدينة وعلى مساحة 13386 متر مربع.

وبحسب البيانات المتاحة على موقع الهيئة الإلكتروني، تسجل القيمة الإجمالية لقطعة الأرض نحو 158.1 مليون جنيه.

واشترطت الهيئة استكمال النسبة البنائية لتصل إلى 30% من إجمالي مساحة قطعة كحد أقصى.

وأن يتكون الارتفاع من دور أرضي و3 أدوار متكررة مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.

وحددت الهيئة مدة تنفيذ المشروع في خلال 5 سنوات تحتسب من تاريخ استلام القطعة.

وفيما يتعلق بآلية السداد، يتم استكمال نسبة السداد حتى 15% من قيمة الأرض بالجنيه المصري، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

واستحوذ النشاط التعليمي على عدد لا بأس به في طروحات الهيئة الشهر الجاري، إذ أعلن عن طرح تسع قطع المطروحة المخصصة للأنشطة التعليمية التي تتنوع بين تعليم عال وحضانة ومدرسة ليصل لنحو 9 قطع ، وهو نفس عدد القطع في طروحات الشهر الماضي..

وخلال مارس الجاري، عرضت هيئة المجتمعات العمرانية 96 قطعة أرض في 22 مدينة جديدة للبيع بآلية التخصيص الفوري.

ويعد عدد الأراضي المطروحة خلال الشهر الجاري وعدد المدن التي تتوزع فيها متقارب تماًماً مع طروحات الشهر الماضي.

وتعتمد الهيئة على آلية التخصيص الفوري، والتي تبنتها منذ عام 2019، لبيع أراضيها التنوعة الأنشطة، إذ تطرحها الهيئة على موقعها الإلكتروني في أول 15 يوم من كل شهر، وذلك بغية استقطاب أكبر عدد من المستثمرين والراغبين في الشراء، محاولة منها لتنمية وإعمار المدن الجديدة.

وكالمعتاد، تقدم “المال” تحليلاً لقطع الأراضي المطروحة من خلال تقريراً يتضمن مسح لجميع الأراضي المطروحة، ليتسنى معرفة النشاط المسيطر على طروحات الهيئة خلال الشهر المعني، وأسعار الأراضي، وكذلك إجمالي عدد الأراضي المعروضة مقارنة بالشهر الماضي.

وتبين من التحليل أن مدينة أكتوبر الجديدة تسيطر على معظم الأراضي المتاحة للبيع خلال الشهر الجاري بواقع 14 قطعة، تليها مدينة القاهرة الجديدة بواقع 9 قطع أراض.