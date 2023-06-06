بقيمة 152.8 مليون جنيه.. «أزيموت» تغلق باب الاكتتاب الأولي لصندوق «جولد – az»

أغلقت شركتا «أزيموت مصر» و«إيفولف القابضة» باب الاكتتاب الأولي – قبل الموعد المحدد – لصندوق “جولد – az” وهو الشريحة الأولي من أول صندوق للمعادن النفيسة بحجم اكتتاب أولي بلغ 152.8 مليون جنيه وبتغطية تتعدى 15 مرة وعدد مستثمرين تجاوز 7000 مستثمر.

ووفقا لبيان صادر عن الشركة اليوم، يعد نجاح الطرح والتغطية الكبيرة للاكتتاب انجازا كبيرا لشركتي ازيموت وايفولف وكذلك قائمة شركائهما والتي تشمل “شركة ايجي كاش” أمين حفظ الذهب والثلاث عشر جهة تلقي الاكتتاب للصندوق.

والجدير بالذكر ان الصندوق سيبدأ في تلقي طلبات شراء والاسترداد بشكل مستمر مرتين اسبوعيًا من خلال ذات جهات التلقي. ويهدف “جولد ”az- إلى تعزيز وصوله إلى كافة انحاء مصر وفئات الشعب المصري من خلال إشراك شركاء توزيع جدد.

وقال الدكتور سامح الترجمان – رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ايفولف القابضة للاستثمار في بيان “إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن الإغلاق الناجح لفترة الاكتتاب الأولي في“جولد ”az-، محققين أحد أهدافنا الرئيسية كشركة وهي تعزيز سوق رأس المال بآداة ادخار توفر التحوط من التضخم، مدعومة بالذهب ومتاحة لجميع شرائح الشعب المصري.

وتابع، “جولد ”az– يمهد الطريق لأنواع جديدة من المستثمرين لدخول سوق المال ويقدم فرصة فريدة للاستثمار البديل للمؤسسات المصرية لتنويع محافظها والاستفادة من استقرار وأمان الذهب، ويأتي هذا الصندوق نتيجة لتعاون فعال مع الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يدل على دعم الدولة المستمر لمبادرات القطاع الخاص التي تخدم مصالح الوطن العليا “.

وقال أحمد أبو السعد، CFA ،MBA – العضو المنتدب لشركة ازيموت مصر، “يشرفنا ان تتعاون ازيموت وايفولف من أجل صناعة التاريخ، حيث يمثل نجاح الصندوق نقلة جديدة في صناعة صناديق الاستثمار كأول صندوق استثمار معادن نفيسة يتم انشاؤه في مصر، ونبدي سعادتنا الكبيرة بمستوى الاهتمام والتفاعل الذي تلقيناه من آلاف المستثمرين بمختلف فئاتهم والذي نتج عنه عدد استثنائي من المكتتبين خلال أسبوعين فقط من الاكتتاب وهو ما يعد انجازًا هامًا ومؤشر إيجابي عن حجم الصندوق مستقبلًا”.

ويأتي هذا الصندوق استمرارا لجهود ازيموت في نشر الوعي والثقافة المالية في مصر ونقل خبراتها الكبيرة في 18 دولة حول العالم الي السوق المصري وهو الامر الذي بدأته ازيموت باطلاق اكثر من 9 صناديق في اقل من 3 سنوات لتخدم جميع الاهداف الاستثمارية للعملاء.

وأخيراً، يهدف صندوق “جولدaz- ” إلى توفير أدوات ووسائل للاستثمار لجميع المستثمرين والعمل على تحقيق الشمول المالي بأفضل السبل، حيث انه يوفر هيكل استثماري مرن، سهل الوصول خاضع للرقابة والحوكمة بشكل تام للمستثمرين للاستثمار في الذهب تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويعمل بطريقة تستهدف مواجهة كافة أنواع المخاطر ليكون بمثابة خيار استثماري مناسب لجميع أنواع المستثمرين.