بقيمة 15 مليون جنيه.. طرح قطعة أرض في مدينة دمياط الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط تجاري إداري سكني للبيع في مدينة دمياط الجديدة خلال شهر يونيو الجاري، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعة الأرض في المدينة تبلغ 328 مترا مربعا، وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 45740 جنيها، لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 15 مليون جنيه.

ووضعت هيئة المجتمعات العمرانية مجموعة من الاشتراطات، تتمثل فى ألا تتجاوز النسبة البنائية60% من مساحة الأرض .

وأن يتكون الارتفاع من أرضي وميزانين و3 أدوار متكررة، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 3سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الأرض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز باستكمال نسبة السداد حتى نسبة 25% من قيمة الأرض، وسداد باقي ثمن الأرض على 6أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

وفي بداية الشهر، طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 85 قطعة أرض للبيع فى 22 مدينة جديدة خلال شهر يونيو الجارى، عبر آلية التخصيص الفورى للأراضى.

وبحلول كل شهر جديد، تطرح الهيئة مجموعة من الأراضى ذات أغراض متنوعة، وبمساحات وأسعار مختلفة، وذلك فى إطار خطة الدولة لتشجيع الاستثمار والمستثمرين.

كان مجلس إدارة الهيئة أقر آلية التخصيص الفورى منذ مارس 2019 للتعامل مع الطلبات المقدمة من المستثمرين بشأن تخصيص قطع الأراضى المراد بها.

ويعد عدد الأراضى المطروحة فى الشهر الحالى قليلاً إلى حد ما بالنسبة إلى الشهرين السابقين، حيث تجاوزت الأراضى المعلن عنها للتخصيص الـ 100 قطعة.

واطلعت «المال» على بيانات الأراضى المطروحة عبر موقع الهيئة الإلكتروني، والتى تشير إلى هيمنة الأنشطة التجارية الإدارية على طروحات الهيئة خلال يونيو الحالى.

ووفقاً لموقع الهيئة الإلكتروني، دائما ما تسجل الأنشطة التجارية أعلى سعر لبيع المتر، مقارنة مع باقى الأغراض الأخرى.

وكالمعتاد فى معظم طروحات الهيئة، تستحوذ مدينة القاهرة الجديدة على المرتبة الأولى فيما يخص أعلى سعر لبيع المتر، إذ وصل سعر المتر بها لـ 47125 جنيها وذلك لقطعة أرض مخصصة لنشاط تجارى.

وتأتى فى الوصافة مدينة الشيخ زايد وامتداتها، بواقع 27795 جنيه للمتر، وتليها مدينة العبور الجديدة بسعر 15395 جنيها للمتر.