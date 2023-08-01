بقيمة 145 مليون دولار.. هيونداي توقع عقدا مع السعودية لمشروع نقل كهربائي

قالت شركة هيونداي للهندسة والإنشاءات، ثاني أكبر شركة للإنشاءات في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء إنها وقعت عقدا بقيمة 145 مليار دولار لمشروع خط النقل الكهربائي المستمر فائق الجهد في السعودية، وفقا لوكالة يونهاب.

وبموجب العقد، ستبني هيونداي 207 كيلومترات من خط النقل الكهربائي المستمر فائق الجهد — الجهد العالي (525 كيلوفولت) من أصل 605 كيلومترات بين مدينة نيوم ومدينة ينبع في المملكة العربية السعودية.

وذكرت هيونداي أنها ستبني أيضا حوالي 450 برجا لنقل الطاقة الكهربائية في إطار المشروع المقرر الانتهاء منه بحلول يوليو عام 2027.

وأوضحت هيونداي أن هذا المشروع يأتي بعقد تسليم المفتاح الذي يشمل تنفيذ المشروع بالكامل بما في ذلك التصميم والشراء والبناء، مما يدل على إعادة إثبات قدرات الشركة في كل من التكنولوجيا العالمية والهندسة والتوريد والبناء (EPC).

وقال مسؤول في الشركة إن الصفقة تأتي في الوقت الذي تقوم فيه الشركة بتنفيذ 16 مشروعا ضخما واسع النطاق في السعودية بطريقة مستقرة وستقوم ببناء خط نقل الطاقة الكهربائية بنجاح للمساهمة في توسيع شبكة الطاقة للسعودية.

وأكملت هيونداي ما مجموعه 33 مشروعا لخطوط نقل الطاقة الكهربائية منذ أن بدأت في أول مشروع في السعودية في عام 1976.