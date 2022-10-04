بقيمة 134 مليون جنيه.. شركات عقارية تتنافس لاقتناص قطعة أرض بالقاهرة الجديدة

تتنافس شركة “الروضة للتعليم المتميز” مع “ديار للاستشارات الهندسية والبناء” على اقتناص قطعة أرض مخصصة لنشاط مدرسة بالقاهرة الجديدة.

وأوضحت بيانات الهيئة أن قطعة الأرض تقع تحديدا بمركز الخدمات بالحي السادس وعلى مساحة تبلغ 12926 مترا مربعا.

وبحسب بيانات قطعة الأرض التي نشرت على موقع الهيئة خلال الفترة من 1 حتى 15 سبتمبر، سجل سعر المتر للبيع بها نحو 10370 جنيه لتسجل القيمة الإجمالية للأرض نحو 134 مليون جنيه، وهو أعلى سعر لبيع المتر بتلك النشاط.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، تراجع ظهور النشاط التعليمي بشكل كبير، ليطرح حوالي 3 قطع أراض فقط تتوزع بواقع واحدة في مدينة القاهرة الجديدة، والباقي في مدينة الشروق.

واطلعت “المال” على مستندات الهيئة، والتى أوضحت أن الشركات تقدمت لشراء تلك الأرض خلال شهر سبتمبر الماضى، وبنظام المظاريف المغلقة.

وتابعت الهيئة أنه تم قبول العروض فنيا، ومن المقرر الفتح المالي لها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11/10/2022.

وأعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح 58 قطعة أرض في 17مدينة جديدة، للبيع خلال شهر سبتمبر السابق.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضي وفقًا لآلية التخصيص المباشر منذ مارس لعام 2019، بحيث يتم عرض الأراضي المتاحة والجاهزة على موقع الهيئة، في الفترة من 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وأجرت هيئة المجتمعات العمرانية عدة تعديلات جوهرية على بنود آلية التخصيص الفورى للأراضى، لتيسير وإزالة عقبات ظهرت منذ تطبيقها، كان آخرها إضافة بند يتضمن تقديم إقرار من مقدمى طلبات التخصيص على قطع الأراضى لأنشطة مختلفة بالتزامهم التام بكل شروط الطرح الخاص بمدد التنفيذ، إلى جانب تحملهم الآثار القانونية فى حالة عدم الالتزام وفقًا لضوابط وأحكام اللائحة العقارية.