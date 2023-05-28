بقيمة «130.6 مليون جنيه».. أكبر 5 صفقات في سوق خارج المقصورة اليوم

سجلت أكبر 5 صفقات في سوق خارج المقصورة قيمة إجمالية بلغت 130.6 مليون جنيه مع إغلاق تداولات، اليوم الأحد، على رأسها شركة «خلط وتخزين المواد البترولية- الإسكندرية».

وتربعت صفقة شركة «خلط وتخزين المواد البترولية- الإسكندرية» على رأس لقائمة بقيمة 65.4 مليون جنيه، تليها صفقتين على «هوريزون للتنمية السياحية» بقيمتي 21.8 و 24.1 مليون جنيه، فيما كانت جاءت صفقة «إيزيس للفنادق» في المركز الثالث بـ 12 مليون و«لايف كيميكالز جروب للاستيراد والتصدير» في الرابع بـ 6 مليون جنيه، وفي الخامس شركة «بلو ستارز للاستثمار السياحي» بـ 1.27 مليون جنيه.

الجراف التالي يوضح قيمة أكبر 5 صفقات في سوق خارج المقصورة مع نهاية تداولات الأحد: