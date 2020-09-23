بقيمة 124.5 مليون جنيه.. 9 محافظ تأمين تخفض حصتها فى موبكو للأسمدة

موبكو للأسمدة تفصح عن انخفاض حصة محافظ تأمين بعد بيع ملايين الأسهم

باعت 9 محافظ تأمين استثمارية ملايين الأسهم فى شركة مصر لانتاج الأسمدة” موبكو” بقيمة إجمالية قدرها 124.5 مليون جنيه .

وقالت موبكو فى إفصاح للبورصة الأربعاء، إن 4 محافظ مملوكة لشركة مصر للتأمين باعت 1.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 67.3 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 41.07 جنيه، وانخفضت حصة مصر للتأمين بعدها من 2.3% إلى 1.58% .

موبكو للأسمدة: 5 محافظ تأمين باعت أسهما بقيمة 57 مليون جنيه

كما قامت 5 محافظ تأمين مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 1.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 57.1 مليون جنيه بمتوسط سعر 42.4 جنيه للسهم.

وانخفضت نسبة مساهمة محافظ مصر لتأمينات الحياة من 1.98 % إلى 1.39% من إجمالى الأسهم.

ويبلغ رأسمال موبكو 2.29مليار جنيه موزعا على 229 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم.

أبرز 5 مساهمين فى موبكو للأسمدة تتجاوز حصتهم 5%

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات بنسبة 30.75%، أجريوم إيجيبشن هولدنجز رقم 1 كوربوريشن بنسبة 26%.

كما تستحوذ شركتى ايجاس ،جاسكو ،للغاز الطبيعى على نسب 7.62% ،5.72% على التوالى،وفقا لآخر افصاح ملكية مرسل للبورصة بتاريخ 12 يوليو الماضى.

كذلك يستحوذ بنك الاستثمار القومي على نسبة 12.81% من إجمالى الأسهم، إضافة إلى آخرون ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة دون 5% .

وأظهرت نتائج أعمال حديثة ارتفاع صافى ربح الشركة 1.18 مليار جنيه خلال النصف الاول مقارنة بنحو937.7 مليون خلال الفترة المقارنة من 2019.

محافظ مصر للتأمين باعت حصصا فى شركات مدرجة منذ كورونا

ونفذت محافظ استثمار شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة عمليات بيع لحصصها فى عدة شركات مدرجة بالبورصة منذ وباء كورونا.

فى هذا السياق أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية، عن قيام ست محافظ تابعة للشركتين عن بيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 41 مليون جنيه (8 يوليو الماضى).

كما، أفصحت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى عن قيام سبع محافظ استثمارية مملوكة للشركتين ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 16.1 مليون جنيه.

كذلك أفصحت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن قيام عشر محافظ استثمارية مملوكة للشركتين ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه.

ونفذت عشر محافظ استثمارية مملوكة للشركتين عملية بيع من حصصها فى شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى بقيمة إجمالية 13.4 مليون جنيه.

كذلك نفذت ست محافظ تابعة للشركتين عمليات بيع من حصتها فى شركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو” بقيمة إجمالية 11.4 مليون جنيه.

كما أفصحت شركة مصر للزيوت والصابون عن قيام ثلاث محافظ استثمارية مملوكة لشركة مصر للتأمين ببيع حصة فيها بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه.

وباعت محفظتى تأمين تابعة لمصر للتأمين حصة فى شركة مصر لأسمنت قنا بقيمة إجمالية 8.6 مليون جنيه .