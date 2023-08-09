بقيمة 121 مليار دولار.. هيونداي تحتل المرتبة الأولى بالمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي

احتلت مجموعة هيونداي موتور التي تشمل شركة هيونداي موتور وشركة كيا، المرتبة الأولى من حيث قيمة المساهمة الاقتصادية في الناتج المحلى الكورى خلال العام الماضي حيث تجاوزت لأول مرة 160 تريليون وون (121.49 مليار دولار) وتفوقت على شركة سامسونج للإلكترونيات،وفقا لوكالة يونهاب.

ويعزي انخفاض مركز شركة سامسونج للإلكترونيات إلى تراجع حاد في ضريبة الشركات الخاصة بها، لكنها جاءت في المركز الأول في ترتيب الشركات الفردية.

وبلغ إجمالي قيمة المساهمة الاقتصادية لـ أكبر 100 شركة في كوريا من حيث المبيعات العام الماضي 1,472 تريليون و794.2 مليار وون بزيادة 20.7% عن العام الذي سبقه، بينما ارتفعت مبيعاتها بمقدار 20.9% إلى 1,994 تريليون و479.1 مليار وون خلال نفس الفترة وفقا لموقع سي إي أو سكور (CEO Score) المتتبع للشركات اليوم الأربعاء.

وتشير المساهمة الاقتصادية إلى القيمة الاقتصادية لأنشطة أعمال الشركة المشتركة بين الأطراف المعنية مثل الشركاء والمقاولين من الباطن والموظفين والحكومة والمساهمين والدائنين والمجتمع.

وكانت المساهمة الاقتصادية للشركات الرائدة التي تم إنشاؤها من خلال الشركاء والمقاولين من الباطن هي الأكبر حيث بلغت 1,244 تريليون و402.3 مليار وون، يليها الموظفون بـ 172 تريليون وون والمساهمون بـ 26 تريليون وون والحكومة بـ15 تريليون وون ووالدائنون بـ 14 تريليون وون.