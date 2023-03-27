بقيمة 12.2 مليار دولار.. «أرامكو» تبرم عقدا لبناء مصفاة ومجمع بتروكيماوي بالصين

وقعت شركة أرامكو السعودية اتفاقا مع شركاء صينيين لبناء مصفاة للنفط ومجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين، ويتوقع أن يفتتح المشروع في 2026 لتلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات، بحسب وكالة رويترز.

سيكون المشروع الذي يقع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ ثاني أكبر استثمار لشركة أرامكو في مجال التكرير والبتروكيماويات في الصين.



ويأتي بعد إعلان الشركة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، عن تحقيق أرباح قياسية في عام 2022 بلغت 161 مليار دولار.

وقالت أرامكو المملوكة للدولة في بيان، إن شركة أرامكو هواجين للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك، ستقوم ببناء وتشغيل المشروع الذي يشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا ومصنعا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين ومليوني طن متري من الباراكسيلين.

وقالت مجموعة بانجين الصناعية، وهي شريك في المشروع، في بيان اليوم الأحد إنه من المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع 83.7 مليار يوان (12.2 مليار دولار).

وقالت أرامكو إن أعمال البناء في المجمع ستبدأ في الربع الثاني بعد أن يحصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة. وأضافت أنه من المتوقع أن يبدأ تشغيل المجمع بكامل طاقته بحلول عام 2026.

وستقوم أرامكو بتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام كمواد أولية للمشروع.

وتملك مجموعة نورينكو الصينية الحكومية، وهي شركة لتصنيع المعدات العسكرية، 51% في أرامكو هواجين بينما تبلغ حصة كل من أرامكو ومجموعة بانجين 30% و19% على التوالي.

وعلى صعيد منفصل، وقعت أرامكو يوم الأحد مذكرة تفاهم مع إقليم قوانغدونغ في جنوب الصين لاستكشاف آفاق التعاون في قطاعات تشمل الطاقة والتمويل والبحوث والابتكارات، وفقا لخبر منشور على موقع حكومة الإقليم على الإنترنت.