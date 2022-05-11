بقيمة 12 مليون جنيه.. طرح قطعة أرض بنشاط معهد عال في أخميم الجديدة

طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطعة أرض مخصصة لنشاط معهد عالي للبيع في مدينة أخميم الجديدة خلال شهر مايو الحالي، بآلية التخصيص الفوري.

وأوضحت بيانات الهيئة، أن مساحة قطعتي الأرض تبلغ 7000 متر مربع.

وحددت الهيئة سعر المتر بقيمة 1730 جنيه، لستجل القيمة الإجمالية للأرض 12.110 مليون جنيه.

واشترطت الهيئة ألا تزيد مساحة المباني للدور الأرضي عن 22% من مساحة قطعة الأرض

وأوضحت الهيئة أن يتكون الارتفاع من بدروم ودور أرضي ودورين متكررين، مشيرة إلى عدم سماح بعمل أي فصول دراسية ومعامل بالبدروم.

وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 5سنوات تحتسب من تاريخ استلام قطعة الارض، بحسب بيانات الهيئة بموقعها الإلكتروني.

ويلتزم الفائز بسداد الدفعة المقدمة حتى نسبة 10% من قيمة الأرض، وهي عباره عن 10% تم سدادها ، و5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة ، وسداد باقي ثمن الأرض على10 أقساط نصف سنوية متساوية، يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من تاريخ استكمال الدفعة المقدمة.

ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقاً للفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف إدارية.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطرح هذه الأراضى وفقا لآلية التخصيص الفورى وذلك بداية من يوم 1 إلى 15 فى كل شهر، وتطبق الهيئة هذه الآلية منذ مارس 2019.

ومنذ مارس 2019 أقر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضوابط لتنظيم آلية التخصيص الفورى للأراضى بنظام التخصيص المباشر، منها الإعلان على الموقع الإلكترونى للهيئة عن كل الأراضى المتاحة للتخصيص بجميع المدن العمرانية الجديدة، موضحًا بها النشاط والاشتراطات والسعر المبدئى، خلال الفترة من يوم 1 إلى 15 من كل شهر، على أن يتقدم المستثمرون للشراء خلال تلك الفترة.