بقيمة 118 مليون جنيه .. محافظ تأمين تبيع حصصا في «المصرية للمنتجعات»

المصرية للمنتجعات السياحية تفصح عن عمليات بيع على أسهم محافظ تأمين مختلفة

أفصحت شركة المصرية للمنتجعات السياحية عن قيام ثمانى محافظ تأمين استثمارية مملوكة لشركتي مصر للتأمين، ومصر لتأمينات الحياة ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 118 مليون مليون جنيه.

وقالت المصرية للمنتجعات فى إفصاح للبورصة الأربعاء، إن محفظتين أربع محافظ مملوكة لشركة مصر للتأمين باعت 45.7 مليون سهم بقيمة إجمالية 64.5 مليون جنيه.

وبلغت متوسط سعر السهم فى الصفقة 1.41 جنيه، وانخفضت حصة الأربع محافظ فى الشركة من 8.05% إلى 3.7%.

كما قامت أربعة محافظ تأمين مملوكة لشركة مصر لتأمينات الحياة ببيع 38.4 ملايين سهم بقيمة إجمالية 53.3 ملايين جنيه بمتوسط سعر 1.39 جنيه للسهم.

وانخفضتا نسبة مساهمة محافظ مصر لتأمينات الحياة إلى 3.3 % بعد العملية مقارنة بنحو 6.96 % قبل العملية.

هيكل ملكية المصرية للمنتجعات السياحية

ويبلغ رأسمال المصرية للمنتجعات السياحية مليار جنيه تقريبا،موزعا على مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

وتعمل الشركة منذ عام 1996 فى مجال السياحة والخدمات الفندقية وخدمات المنتجعات ورحلات الطيران وملحقاتها.

ويتوزع هيكل ملكيتها بين عدد من الشركات والمستثمرين الأفراد، مثل شركة فنادق البحر الأحمر القابضة للاستثمارات السياحية، العربية الاولي للتنمية و الاستثمار، الرواد للسياحة،مصر للتأمين، مصر لتأمينات الحياة.

كما يستحوذ عدد من المستثمرين الأفراد على حصص مختلفة ،منهم أشرف عادل سليمان،محمود محمد محمود على وهيب،جيهان عادل سليمان، وآخرون.

محافظ تأمين تبيع حصص فى شركات مدرجة بالبورصة

ونفذت محافظ استثمار شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة عمليات بيع لحصصها فى عدة شركات مدرجة بالبورصة خلال الفترة الماضية .

فى هذا السياق أفصحت شركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى عن قيام سبع محافظ استثمارية مملوكة للشركتين ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 16.1 مليون جنيه.

كما أفصحت شركة الزيوت المستخلصة ومنتجاتها عن قيام عشر محافظ استثمارية مملوكة للشركتين ببيع حصصا فيها بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه.

ونفذت عشر محافظ استثمارية مملوكة للشركتين عملية بيع من حصصها فى شركة شارم دريمز للاستثمار السياحى بقيمة إجمالية 13.4 مليون جنيه.

كذلك نفذت ست محافظ تابعة للشركتين عمليات بيع من حصتها فى شركة النصر للملابس والمنسوجات “كابو” بقيمة إجمالية 11.4 مليون جنيه.

كما أفصحت شركة مصر للزيوت والصابون عن قيام ثلاث محافظ استثمارية مملوكة لشركة مصر للتأمين ببيع حصة فيها بقيمة إجمالية 2.4 مليون جنيه.

وباعت محفظتى تأمين تابعة لمصر للتأمين حصة فى شركة مصر لأسمنت قنا بقيمة إجمالية 8.6 مليون جنيه تقريبا.