بقيمة 116 مليون دولار .. سانج يونج الكورية تفوز بعقد لبناء مجمع سكني في دبي

أعلنت شركة سانج يونج الكورية للإنشاءات أنها فازت بمشروع لبناء عمارة ” بارك فيو ريزيدنز ” بقيمة 151.3 مليار وون (116.4 مليون دولار ) في دبي، بحسب وكالة يونهاب.

يشار الى أن مشروع بناء المجمع السكني بارك فيو ريزيندز مكون من 44 طابقا وبه 465 شقة سكنية في منطقة الكفاف بالقرب من حديقة جبيل في دبي ويعد مشروع بناء المجمع السكني الأكثر فخامة في المنطقة. وستستغرق فترة البناء 38 شهرا.

كما يعد المشروع الثاني من نوعه للشركة بعد مشروع ” وون ريزيدنز ” المكون من عمارتين من 44 طابقا والذي أكملت الشركة إنشاءهما في يونيو من العام الماضي بعد كسب العقد عام 2019.

يُذكر أن صاحب المشروع هو مجموعة ” وصل ” لإدارة الأصول، إحدى كبرى شركات إدارة العقارات في دبي.