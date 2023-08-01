بقيمة 107 مليارات دولار.. مصر تتصدر المنطقة كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي

كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) عن تصدر مصر دول المنطقة عام 2022 كأكبر مستقبل لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 107 مليارات دولار مثلت 53.4% من الإجمالي العربي.

وأشارت المؤسسة في تقريرها السنوي الـ 28 لمناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023 والذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه اليوم / الثلاثاء / إلى تصدر مصر كأكبر مستفيد من عدد الوظائف المستحدثة في المنطقة استنادًا لتقديرات FDI Markets بإجمالي 61 ألف وظيفة تمثل 35% من الإجمالي العربي كما حلت مصر في المرتبة الثالثة من حيث عدد المشروعات بـ 148 مشروعا مثلت 9.2% من الإجمالي العربي حيث أعلنت 130 شركة عربية وأجنبية عن بدء تنفيذها خلال العام 2022.