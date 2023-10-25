بقيمة 100 مليون دولار.. «Naver» تبرم اتفاقية لبناء منصة رقمية لخمس مدن سعودية

أعلنت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة نيفر (Naver)، أنها أبرمت اتفاقًا مع الحكومة السعودية لإنشاء منصة رقمية مزدوجة للعاصمة الرياض وأربع مدن أخرى، بحسب وكالة يونهاب.

وبموجب الاتفاق المبرم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، ستقوم نيفر ببناء توائم رقمية للمدن الخمس – الرياض والمدينة المنورة وجدة والدمام ومكة – بناءً على التكنولوجيا السحابية الخاصة بها وتشغيل المنصة على مدى السنوات الخمس المقبلة ابتداءً من عام 2024، بحسب الشركة.

يشير التوأم الرقمي إلى تمثيل افتراضي لكيان أو مساحة في العالم الحقيقي، ويعمل بمثابة النظير الرقمي له لأغراض عملية، مثل المحاكاة والتكامل والاختبار والصيانة.

وتم إبرام الصفقة على هامش زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول إلى السعودية وبعد حوالي سبعة أشهر من توقيع الشركة مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان السعودية لدعم التحول الرقمي في البلاد.

ولم توضح نايفر البنود المالية للعقد، لكن مصادر في الصناعة قالت إن قيمة الصفقة تزيد قليلاً عن 100 مليون دولار أمريكي.

وقالت، إن التوائم الرقمية للمدن ستصبح أساسًا لإنشاء مدن ذكية وخدمات رقمية عامة، بما في ذلك التخطيط الحضري والرصد والتنبؤ بالكوارث الطبيعية.

وأضافت الشركة أن المنصة ستكون مفتوحة أيضًا أمام أي شركات ومؤسسات ناشئة في المملكة العربية السعودية، مما يساهم في إمكانية إنشاء خدمات متنوعة تتعلق بخرائط الذكاء الاصطناعي والمعلومات المرورية والسيارات ذاتية القيادة.