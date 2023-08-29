بقيمة 10.176 مليار جنيه.. البنك المركزي يرفع مساهمته في رأسمال المصرف العربي الدولي

أعلن في بيان عن زيادة مساهمته في رأسمال المصرف العربي الدولي إلى 10.176 مليار جنيه بنهاية يونيو العام الجاري، مقابل 6.021 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.

وجاء في البيان زيادة تكلفة المساهمة المسددة في المصرف إلى 228.4 مليون جنيه، بنهاية يونيو 2023.

وازدادت أصول البنك المركزي إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.98 تريليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.5 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 50.33%.

وسجلت أرصدة الذهب لدى البنك المركزي، بحسب أحدث قوائمه المالية، نحو 238.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023 مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، كما بلغت أرصدته لدى صندوق النقد الدولي نحو 12.26 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 7.751 مليار جنيه نهاية النصف الثاني من 2022.