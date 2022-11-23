بقيمة 10 مليار جنيه.. بلتون القابضة تستعد لأضخم اكتتاب في سوق المال المصرية

تستعد شركة بلتون المالية القابضة -المستحوذ عليها حديثًا من شيميرا الإماراتية- لإجراء أضخم اكتتاب في زيادة رأسمال المصدر لشركة مدرجة في سوق المال المصري بقيمة 10 مليارات جنيه دفعة واحدة.

وأخطرت بلتون القابضة إدارة البورصة المصرية الأربعاء، بحصولها على موافقة هيئة الرقابة المالية للشروع في اجراءات هذا الاكتتاب عبر دعوة قدامى المساهمين.

ومن المقرر زيادة رأسمال المصدر من 929.9 مليون جنيه إلى 10.92 مليار جنيه بزيادة قدرها 10 مليار جنيه دفعة واحدة موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم .

وقالت الشركة إنها متلزمة بالإفصاح عن القيمة العادلة للسهم لقدامي المساهمين فور انتهاء المستشار المالي من إعدادها وقبل فتح باب الاكتتاب بخمسة أيام عمل.

بلتون القابضة : حصيلة الاكتتاب ستذهب لسداد القروض والاستحواذ على شركات جديدة

كما سيتم زيادة رأسمال المرخص به بقيمة 10 مليار جنيه ليرتفع من مليار إلى 11 مليار جنيه، ومن المقرر دعوة الجمعية العامة لمساهمي بلتون القابضة للانعقاد في أقرب وقت لمناقشة هذه الزيادة الضخمة التى اقترحها مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة 21 نوفمبر الجاري.

وقالت إدارة الشركة إن حصيلة الاكتتاب في هذه الزيادة سيتم استخدام 15% منها في سداد كل أو بعض الديون/القروض المستحقة على الشركة وشركاتها التابعة.

كما سيجري استخدام 85% من الحصيلة في تغطية احتياجات الشركة من السيولة النقدية اللازمة لتمويل خطة التوسع في تأسيس شركات جديدة والاستحواذ على أخري، وفقًا لمبررات الزيادة المرسلة لهيئة الرقابة المالية.

المالك الإماراتي الجديد يمنح الشركة قرضًا حسنًا بقيمة 1.34 مليار جنيه

سيد شعيب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي

وأعلنت بلتون في 8 نوفمبر الجاري شروعها في إجراءات الحصول على قرض حسن بقيمة 1.34 مليار جنيه من شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية المستحوذة على الشركة منذ أغسطس الماضى.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية ساعتها، إن هذا القرض سيكون حسنًا بدون فوائد لمدة سنة من تاريخ استلامه.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرض سيجرى منحه من شركة شيميرا للاستثمار مباشرة أو من خلال إحدى الشركات التابعة لها ، وفقًا لمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 7 نوفمبر الجارى.

نوهت الشركة في إفصاح لاحق إلى أن هذا القرض سيستخدم في توفير سيولة نقدية تعزز من الهيكل التمويلي للمجموعة وتساهم في تحسين وتطوير النظم التكنولوجيا الخاصة بكافة شركاتها.

انتقال حصة الأغلبية في بلتون القابضة إلى شيميرا الإماراتية أغسطس الماضى

وانتقلت ملكية وإدارة بلتون المالية القابضة إلى أوراسكوم المالية القابضة منذ 11 فبراير 2021، فى إطار عملية إعادة هيكلة لشركات أوراسكوم للاستثمار القابضة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس.

وأصبحت بلتون -إحدى الشركات التابعة لشيميرا للاستثمار الإماراتية- منذ أغسطس الماضى بعد تنفيذ عرض شراء 55.9% من أسهمها بقيمة إجمالية قدرها 384.7 مليون جنيه.

وتولّت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية مهام سمسار العرض، بينما تولَّى مكتب معتوق بسيونى وحناوى للاستشارات القانونية والمحاماة مهامّ المستشار القانونى للصفقة، وفقًا لنشرة الطرح المرسلة للرقابية المالية بتاريخ 19 يوليو الماضي.

وأعلنت بلتون المالية القابضة فى 31 أغسطس الماضى انتخاب مجلس إدارة جديد شمل 4 أعضاء جدد ممثلين عن شركة شيميرا للاستثمار الإماراتية .

وأسفرت نتيجة انتخابات بلتون القابضة عن اختيار داليا خورشد وزيرة الاستثمار السابقة بمنصف الرئيس التنفيذى للشركة، وسيد شعيب كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذى.

كما أسفرت النتائج المرسلة للبورصة المصرية بتاريخ 31 أغسطس الماضى، عن انتخاب أندريا موليكا، وميريان خلف، كأعضاء مجلس إدارة غير تنفيذيين.

وأقرَّت الجمعية العامة للمساهمين نتيجة الانتخابات وتشكيل مجلس الإدارة على النحو السابق لمدة ثلاث سنوات، مع تفويض المجلس في اختيار ثلاثة أعضاء مستقلين وذوي خبرة للالتحاق بالمجلس.