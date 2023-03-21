بقيمة 10 ملايين دولار.. «مجموعة كادمار» تفتتح المركز اللوجيستى فى العين السخنة

تعتزم مجموعة كادمار للملاحة افتتاح المركز اللوجيستي الاخضر بالعين السخنه على مساحة 21 الف متر باستثمارات بقيمة 10 ملايين دولار ، بحسب تصريح المهندس مدحت القاضي المدير التنفيذي لمجموعة كادمار للملاحة .

وأكد المدير التنفيذي لدى مجموعة كادمار أن ذلك المركز اللوجيستى الذى تم افتتاحه في العين السخنه يهدف في المقام الأول إلى خدمة الصادرات والواردات.

وجاء ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتحويل مصر إلى منطقة لوجيستية عالمية ، بجانب تعظيم حركة الصادرات خلال السنوات المقبلة من خلال تعظيم الاستفادة من موقع الموانى المصرية.

قال القاضي على هامش افتتاح المركز بشكل نهائى أنه من المقرر تنفيذ خطة توسعية للمركز اللوجيستي ليصبح على مساحة 109 الف متر فى غضون عامين ، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمركز .

تفاصيل عن مشروع المركز اللوجيستي بالعين السخنة

المركز اللوجيستي بالعين السخنة

أضاف “القاضي” أن المرحلة الأولى من المشروع تستوعب 2200 حاويه ، بجانب البضائع العامة ، متوقعا زيادة القدرة الاستيعابية بمحطة الحاويات لتصل إلى 5000 آلاف حاوية ،بجانب 2500بالتة بضائع عام.

وأكد أنه أول مركز اخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، من خلال تشغيل المركز بالطاقة الشمسية بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء .

ولفت إلى أن المعدات تعمل بالطاقة الكهربائية بهدف ترشيد استهلاك الوقود .

أهم مزايا المركز اللوجيستي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كادمار حول مزايا المشروع الخاص بإفتتاح المركز اللوجيستي بالعين السخنة أنه يساهم فى تقليل وقت انتظار وتكدس الشاحنات فى الموانى تصل إلى 6 ساعات بدلا من 24 ساعة.

وأضاف أنه يساهم فى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بصفة عامة بنسبة، بجانب المساهمة فى رفع إنتاجية البضائع بداخل الموانى، ولفت إلى أن المركز يقلل الطلب علي العملة الصعبة لأننا نتقاضي بالجنية المصري، مؤكدًا أنه يساهم فى توفير 50 فرصة عمل بالمرحلة الأولى .

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء توسعات أخري بالمشروع خلال السنوات المقبلة لتصل المساحة الإجمالية إلى 109 آلاف متر، ويذكر إلى أن المجموعة تم إنشائها خلال 1983 من خلال اللواء حاتم القاضي ، وتضم المجموعة شركة كامارللملاحة ،بجانب شركة جلوبال للنقل الثقيل ، علاوة على شركة كادمار ترافل