بقيمة 1.7 مليار دولار.. البنك الإسلامي للتنمية يدرج صكوكًا في «ناسداك دبي»

ويعزز الإدراج الجديد مكانة البنك الإسلامي للتنمية كأكبر مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف مصدرة للصكوك في ناسداك دبي من خلال 13 إصدارًا منذ العام 2016، بقيمة إجمالية قدرها 18.8 مليار دولار.

أدرج البنك الإسلامي للتنمية صكوكًا بقيمة 1.7 مليار دولار في ناسداك دبي البورصة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”. وقرع الدكتور زامير إقبال نائب الرئيس/ المالية/ والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم، جرس بدء التداول احتفالًا بالإدراج، بحضور حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وعدد من المسئولين البارزين من الجانبين.

ويعزز الإدراج الجديد مكانة البنك الإسلامي للتنمية كأكبر مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف مصدرة للصكوك في ناسداك دبي من خلال 13 إصدارًا منذ العام 2016، بقيمة إجمالية قدرها 18.8 مليار دولار.

وقال الدكتور زامير إقبال: “يسعدنا توطيد أواصر العلاقة مع ناسداك دبي عبر إدراج إصدارنا الجديد من الصكوك الذي يأتي في إطار التزامنا بحشد تدفقات رأسمالية مستدامة من خلال صكوكنا الحاصلة على تصنيف AAA بما يمكننا من توفير تمويل منخفض الكلفة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لدعم تعافيها من تداعيات الجائحة.. ونوجه الشكر لناسداك دبي لدورها في توفير منصة دولية فعالة لإصداراتنا من أدوات الدين الإسلامية كما نشكر المستثمرين لحرصهم على مواصلة الاستثمار في إصداراتنا من الصكوك بما يعكس ثقتهم في دور البنك الداعم لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة”.

من جهته قال حامد علي: “ترحب ناسداك دبي بإدراج أحدث إصدار للصكوك من البنك الإسلامي للتنمية ومما لا شك فيه فإن حرص البنك على الإدراج المنتظم لإصداراته في ناسداك دبي يقدم خير دليل على الثقة الكبيرة فيما تمتلكه البورصة من قواعد تنظيمية عالمية المستوى وبنية أسواق مال متطورة وداعمة لنمو أسواق رأس المال الإسلامية، وإننا ملتزمون بمواصلة تطوير قواعدنا التنظيمية وخدماتنا لمساندة الجهات المصدرة الرائدة في تنفيذ خطط النمو وتوطيد صلاتها بالمستثمرين الإقليميين والعالميين الساعين بدورهم إلى الاستثمار في الفرص السانحة بهذا القطاع” .

ويعتبر هذا الإصدار هو الثاني من نوعه الذي يدرجه البنك الإسلامي للتنمية في ناسداك دبي منذ بداية العام الحالي حيث سبق أن أدرج إصدارًا من الصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في أبريل الماضي،

الأمر الذي يرسخ مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك عالميا بقيمة إجمالية قدرها 80.1 مليار دولار.. كما يرفع إجمالي قيمة إصدارات الدخل الثابت المدرجة في أسواق المال بدبي إلى 108.8 مليار دولار.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار لأجل خمس سنوات استقطب اكتتابات بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار وسيتم تخصيص حصيلته لتمويل الأنشطة التنموية للبنك بوجه عام علاوة على تنفيذ خطته المتكاملة لتمويل تعافي الدول الأعضاء من تداعيات الجائحة.