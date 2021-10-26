بنـــوك

بقيمة 1.7 مليار دولار.. البنك الإسلامي للتنمية يدرج صكوكًا في «ناسداك دبي»

ويعزز الإدراج الجديد مكانة البنك الإسلامي للتنمية كأكبر مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف مصدرة للصكوك في ناسداك دبي من خلال 13 إصدارًا منذ العام 2016، بقيمة إجمالية قدرها 18.8 مليار دولار.
هيثم سمير 7:44 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21 7:44 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أدرج البنك الإسلامي للتنمية صكوكًا بقيمة 1.7 مليار دولار في ناسداك دبي البورصة الدولية في منطقة الشرق الأوسط، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”. وقرع الدكتور زامير إقبال نائب الرئيس/ المالية/ والمدير المالي للبنك الإسلامي للتنمية، اليوم، جرس بدء التداول احتفالًا بالإدراج، بحضور حامد علي الرئيس التنفيذي لناسداك دبي، ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وعدد من المسئولين البارزين من الجانبين.

ويعزز الإدراج الجديد مكانة البنك الإسلامي للتنمية كأكبر مؤسسة مالية دولية متعددة الأطراف مصدرة للصكوك في ناسداك دبي من خلال 13 إصدارًا منذ العام 2016، بقيمة إجمالية قدرها 18.8 مليار دولار.

اقرأ أيضا  سعر الريال السعودي اليوم الأحد 24-10-2021 في البنوك المصرية

وقال الدكتور زامير إقبال: “يسعدنا توطيد أواصر العلاقة مع ناسداك دبي عبر إدراج إصدارنا الجديد من الصكوك الذي يأتي في إطار التزامنا بحشد تدفقات رأسمالية مستدامة من خلال صكوكنا الحاصلة على تصنيف AAA بما يمكننا من توفير تمويل منخفض الكلفة للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية لدعم تعافيها من تداعيات الجائحة.. ونوجه الشكر لناسداك دبي لدورها في توفير منصة دولية فعالة لإصداراتنا من أدوات الدين الإسلامية كما نشكر المستثمرين لحرصهم على مواصلة الاستثمار في إصداراتنا من الصكوك بما يعكس ثقتهم في دور البنك الداعم لجهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة”.

من جهته قال حامد علي: “ترحب ناسداك دبي بإدراج أحدث إصدار للصكوك من البنك الإسلامي للتنمية ومما لا شك فيه فإن حرص البنك على الإدراج المنتظم لإصداراته في ناسداك دبي يقدم خير دليل على الثقة الكبيرة فيما تمتلكه البورصة من قواعد تنظيمية عالمية المستوى وبنية أسواق مال متطورة وداعمة لنمو أسواق رأس المال الإسلامية، وإننا ملتزمون بمواصلة تطوير قواعدنا التنظيمية وخدماتنا لمساندة الجهات المصدرة الرائدة في تنفيذ خطط النمو وتوطيد صلاتها بالمستثمرين الإقليميين والعالميين الساعين بدورهم إلى الاستثمار في الفرص السانحة بهذا القطاع” .

اقرأ أيضا  سعر اليورو اليوم السبت 23-10-2021 في مصر

ويعتبر هذا الإصدار هو الثاني من نوعه الذي يدرجه البنك الإسلامي للتنمية في ناسداك دبي منذ بداية العام الحالي حيث سبق أن أدرج إصدارًا من الصكوك بقيمة 2.5 مليار دولار في أبريل الماضي،

الأمر الذي يرسخ مكانة دبي بين أكبر مراكز إدراج الصكوك عالميا بقيمة إجمالية قدرها 80.1 مليار دولار.. كما يرفع إجمالي قيمة إصدارات الدخل الثابت المدرجة في أسواق المال بدبي إلى 108.8 مليار دولار.

اقرأ أيضا  متوسط أسعار العائد على أذون الخزانة يرتفع لأعلى مستوى خلال شهرين

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإصدار لأجل خمس سنوات استقطب اكتتابات بقيمة إجمالية 2.4 مليار دولار وسيتم تخصيص حصيلته لتمويل الأنشطة التنموية للبنك بوجه عام علاوة على تنفيذ خطته المتكاملة لتمويل تعافي الدول الأعضاء من تداعيات الجائحة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم هيثم سمير

ملف الكاتب هيثم سمير

اقرأ أيضاً

تباين سعر اليورو اليوم بنهاية التعاملات أمام الجنيه

فاطمة إمام 4:41 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

سعر الريال السعودي اليوم بنهاية التعاملات مقابل الجنيه المصري

إسلام عزام 4:26 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

أسعار العملات بنهاية التعاملات اليوم مقابل الجنيه المصري

إسلام عزام 4:20 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

سعر الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه المصري اليوم

دينا مجدي 4:13 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

الليرة التركية تتعافى الثلاثاء بعد تهدئة دبلوماسية

محمد عبد السند 2:44 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21

أسعار العملات الأجنبية عالميا اليوم الثلاثاء 26 أكتوبر 2021

محمد عبد السند 2:02 م, الثلاثاء, 26 أكتوبر 21