بقيمة 1.5 مليار دولار.. كوريا لبناء السفن تفوز بصفقة لبناء 7 ناقلات غاز مسال

أعلنت شركة كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية اليوم الأربعاء، أنها فازت بعقد بقيمة 1.96 تريليون وون (1.5 مليار دولار) لبناء 7 ناقلات غاز طبيعي مسال لشركة شحن آسيوية، بحسب وكالة يونهاب.

وقالت كوريا لبناء السفن إن شركة هيونداي للصناعات الثقيلة التابعة لها ستبني ناقلات الغاز الطبيعي المسال التي تصل حمولة الواحدة منها إلى 174 ألف متر مكعب، في حوض بناء السفن التابع لها في ميناء أولسان.

التسليم في النصف الثاني من 2026

وسيتم تسليم ناقلات الغاز الطبيعي المسال إلى شركة الشحن غير المعلنة على مراحل بحلول النصف الثاني من عام 2026، حسبما أفادت شركة كوريا لبناء السفن، وهي شركة فرعية لمجموعة “إتش دي هيونداي” لبناء السفن وتكرير النفط والآلات، المعروفة سابقا باسم “شركة هيونداي للصناعات الثقيلة القابضة”.

ولم تذكر شركة كوريا لبناء السفن مصدر الطلبات، لكن مصادر الصناعة قالت إنها قد تكون مرتبطة بصفقة ضخمة وقعتها الشركة وشركتان كوريتان أخرتان لبناء السفن هما سامسونج للصناعات الثقيلة ودايو لبناء السفن والهندسة البحرية – مع شركة “قطر للطاقة” المملوكة للدولة في عام 2020 لبناء أكثر من 100 سفينة للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2027.

ويتماشى العقد مع خطة قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.

وتعد قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم.

كوريا لبناء السفن تحصل على طلبات لبناء 41 ناقلة للغاز الطبيعي المسال هذا العام

وحصلت شركة كوريا لبناء السفن على طلبات لبناء 41 ناقلة للغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهي الأكبر بين أحواض بناء السفن العالمية.

وحتى الآن هذا العام، حصلت الشركة على طلبات لبناء 161 سفينة بقيمة 19.29 مليار دولار، أو 110.6% من هدفها السنوي البالغ 17.44 مليار دولار.

وفى يونيو الماضى، قالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة إنها أبرمت صفقة بقيمة 3.9 تريليون وون (3 مليارات دولار أمريكي) لبناء 14 ناقلة للغاز الطبيعي المسال في برمودا وأفريقيا.

وقالت سامسونج للصناعات الثقيلة إنها ستبني 12 ناقلة للغاز الطبيعي المسال بسعة 174,000 متر مكعب بقيمة 3.33 تريليون وون لشركة شحن برمودية لم تكشف عن هويتها وناقلتين إضافيتين للغاز الطبيعي المسال لشركة شحن أفريقية.

وذكرت الشركة أن هذا يمثل أكبر عقد لبناء السفن فازت به أحواض بناء السفن المحلية حتى الآن.