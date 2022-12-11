بقيمة 1.3 مليار جنيه .. 3 قطاعات تُهيمن على 55% من تداولات البورصة المصرية اليوم

هيمن حوالي 3 قطاعات على 55% من تداولات البورصة المصرية المسجلة بجلسة اليوم الأحد – أولى جلسات الأسبوع الجاري- بقيمة 1.3 مليار جنيه.



وتصدر تلك القائمة القطاع العقاري بنحو 20% عند 506.5 مليون جنيه، تلاه نظيرهُ للخدمات المالية غير المصرفية بواقع 18% بقيمة 445.4 مليون جنيه، ثم الخاص بالموارد الأساسية بنحو 17% وبقيمة 414.3 مليون جنيه.



وسجلت تداولات الأسهم حوالي 2.4 مليار جنيه، فيما جرى التداول على نحو 206 ورقة مالية، صعد من بينهم حوالي 64 واحدة، وتراجع 85 آخرون، وظل 57 على أستقرار دون تغيرات .



تتسلح البورصة المصرية بعدة عوامل خلال الفترة الراهنة، في سبيل تأهلها لاختبار مستويات تتراوح من 15000 إلى 15300 نقطة الأسبوع الحالى، من أبرزها تراجع العملة المحلية، والاستثمارات الخليجية المنتظر ضخها بالسوق، ومشتريات المؤسسات المصرية.



وقال الخبراء إن السوق تشهد حاليًا حركة شرائية قوية للمستثمرين العرب والمؤسسات المحلية، تردد صداها في إغلاقات الأسبوع الماضي، والتي صعد فيها EGX30 بما يقارب 9%، مغلقًا عند مستوى 14838 نقطة، و EGX70 بنحو 4%، عند 2728 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 5.5% عند 4019 نقطة.



وربح رأس المال السوقي 60.9 مليار جنيه، مغلقًا عند 951.3 مليار، مقارنة بـنحو 890.4 مليار، وقفزت التداولات إلى 78.6 مليار، مقارنة بـحوالي 14.4 مليار جنيه الأسبوع السابق.



واقتنصت الأسهم 78.5% من إجمالي قيمة التداولات داخل المقصورة، فيما كان نصيب السندات 21.5% خلال الأسبوع.