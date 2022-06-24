بقيمة 1.2 مليار درهم.. الإمارات و«كاف» الإسبانية تتفقان على توريد قطارات ركاب

وقعت شركة الاتحاد للقطارات الإماراتية اتفاقية مع شركة كاف “CAF” الإسبانية لتصميم وتصنيع وتوريد وصيانة قطارات ركاب لشبكة القطارات الإماراتية بقيمة 1.2 مليار درهم (326.6 مليون دولار(.

وأفاد بيان عن الاتحاد للقطارات، وهي مشغل شبكة السكك الحديدية في البلاد، أن القطارات الجديدة ستسع 400 راكب وتصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وحضر التوقيع الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي ورئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات.

قام الشيخ ذياب بزيارة تفقدية على هامش توقيع الاتفاقية لأعمال إنشاء المرحلة الأخيرة من خط السكك الحديدية الثاني. وتربط المرحلة ميناء الفجيرة والشارقة بطول 145 كيلومترًا.

وتضم المرحلة أطول نفق للسكك الحديدية للحمولات الثقيلة في منطقة الخليج العربي بطول 1.8 كيلومتر.

وتربط خطوط الاتحاد للقطارات 11 مدينة في الإمارات العربية المتحدة بينها أبوظبي ودبي، وذلك من مدينة السلع في غرب البلاد وحتى الفجيرة في شرقها.

وعند الانتهاء من الخط سيتمكن الركاب من السفر بين أبوظبي ودبي في 50 دقيقة ومن دبي إلى الفجيرة في 50 دقيقة ومن أبوظبي إلى الرويس في 70 دقيقة ومن أبوظبي إلى الفجيرة في 100 دقيقة.

تأسست الاتحاد للقطارات في عام 2009، لنقل الركاب والبضائع بالإمارات، وفي مرحلة لاحقة إلى شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي الجاري إنشاؤها.

وشغلت الشركة أول خط للسكك الحديدية في الإمارات عام 2016، بطول 264 كيلومترًا، وهو مخصص لنقل الكبريت من مصادره في شاه وحبشان إلى نقطة التصدير في الرويس.

وفي فبراير الماضي، وقعت الشركة اتفاقًا بقرض من بنك أبوظبي الأول بقيمة 1.9 مليار درهم (517.2 مليون دولار).

وفي 2020, وقعت الاتحاد للقطارات اتفاقًا مع مجموعة سي. آر. آر. سي “CRRC” الصينية لمضاعفة أسطولها إلى أكثر من ألف عربة لخدمة شبكة شحن البضائع بالكامل.

وتخطط الإمارات لأن تصل شبكة السكك الحديدية لدى انتهائها إلى 1.2 ألف كيلومتر.