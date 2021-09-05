بقيمة نصف مليار دولار..شراكة بين السعودية لإعادة التمويل العقاري ومؤسسة التأمينات

أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أنها وقعت اتفاق إعادة تمويل مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أكبر وكالة تأمين اجتماعي في البلاد، بقيمة ملياري ريال (533.35 مليون دولار)، بحسب وكالة رويترز.

وبموجب الاتفاق، سيتم إعادة تمويل محفظة برنامج الإسكان المدعوم من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (مساكن).

تقدم مساكن التمويل العقاري بهامش ربح ثابت بنظام المرابحة وأقساط ثابتة لا تتغير للعاملين في الدولة والقطاع الخاص وكذلك المتقاعدين.وتدير شركة التمويل العقاري (دار التمليك) برنامج مساكن.

رئيس السعودية لإعادة التمويل: الشراكة بهدف زيادة تملك المنازل

وقال فابريس سوسيني الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في بيان إن الشراكة مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقرب الشركة أسرع من هدفها المتمثل فى زيادة تملك المنازل فى ربوع البلاد.

وأضاف أن عمل شركته مع مؤسسات مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يجعل التمويل العقاري في متناول يد المواطنين وبأسعار معقولة مع توفير ديناميكية إضافية لنظام التمويل العقاري القوي في المملكة.

السعودية لإعادة التمويل العقاري مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة

اشترت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، العام الماضي محفظة رهن عقاري تزيد قيمتها على ثلاثة مليارات ريال من المؤسسة العامة للتقاعد.

وضمن برنامج الإصلاح (رؤية السعودية 2030)، الذي روج له ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تستهدف المملكة زيادة نسبة تملك المنازل إلى 70 % بحلول عام 2030.

62% من السعوديين يمتلكون منازل

وقال سوسيني لرويترز في مارس إن ما يقرب من 62% من السعوديين يمتلكون الآن منازل، وهو ما يتجاوز هدف الحكومة بنسبة 60 % لعام 2020.

يذكر أنه فى آواخر يونيو، أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، خفض نسب معدل الربح للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة بمتوسط 10 نقاط أساس على الآجال المختلفة للتمويل.

وأوضحت الشركة أن هذا التخفيض يتماشى مع التزامها بدعم نمو سوق التمويل العقاري الأولي والثانوي في المملكة، ما يجعله من أقل معدلات الربح على التمويل العقاري على مستوى المنطقة.

حيث يمكّن المواطنين من الاستفادة من منتجات الشركة عن طريق شركائها الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل العقاري العاملة في المملكة.

رئيس السعودية لإعادة التمويل: تلعب الشركة دوراً محورياً في تخفيض تكلفة التمويل العقاري

وفى تصريحات سابقة، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني : “تلعب الشركة منذ تأسيسها عام 2017 دوراً محورياً في تخفيض تكلفة التمويل العقاري”.

“من خلال وضع معدل مرجعي لنسب التمويل الثابتة طويلة الأجل، حيث أجرينا العديد من المراجعات لتخفيض هامش الربح بما يتوافق مع وضع الأسواق العالمية”.

وأضاف ” اتخذنا الخطوات اللازمة من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية، الأمر الذي ساعدنا على المحافظة على معدلات نسب التمويل عند أدنى مستوى ممكن لتحقيق هدف الشركة المتمثل في زيادة نسبة تملّك المنازل في المملكة”.

وتقوم الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بشراء محافظ التمويلات العقارية من البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري، وتمتلك محفظة تمويلية بلغت قيمتها 6.5 مليار ريال مع نهاية عام 2020، بعد أن كانت 2.2 مليار ريال بنهاية عام 2019.