بقيمة نصف مليار دولار.. «سامسونج» للصناعات الثقيلة تفوز بعقد لبناء ناقلتي غاز

قالت شركة سامسونج للصناعات الثقيلة اليوم الإثنين إنها حصلت على طلب بقيمة 674.5 مليار وون (517 مليون دولار أمريكي) لبناء ناقلتي غاز طبيعي مسال لشاحن آسيا والمحيط الهادى مشيرة إلى إنها ستسلم السفينتين إلى شركة الشحن التي لم يتم الإعلان عن اسمها على مراحل بحلول نوفمبر 2026، بحسب وكالة يونهاب.

حتى الآن، حازت سامسونج على طلبات بقيمة نحو 2.5 مليار دولار، أو 26% من إجمالي هدفها لعام 2023 البالغ 9.5 مليارات.

في أوائل يناير حصلت سامسونج على طلب بقيمة 1.5 مليار دولار لبناء ناقلة غاز طبيعي مسال عائم.

وسجلت شركة بناء السفن طلبات بقيمة 12.2 مليار دولار في 2021 و9.4 مليارات دولار في 2022 على التوالي، متجاوزة أهدافها السنوية لمدة عامين متتاليين.

قال مسؤول في الشركة إن الطلب العالمي على ناقلات الغاز الطبيعي المسال سيظل قوياً على الأرجح هذا العام، مما يساعد الشركة على تحقيق هدف الطلب السنوي للعام الثالث على التوالي في عام 2023.

استشهدت سامسونج للصناعات الثقيلة بتوقعات وردية من متعقب السوق كلاركسون لخدمة الأبحاث بأنه سيتم تقديم طلبات شراء 70 ناقلة غاز طبيعي مسال جديدة في جميع أنحاء العالم هذا العالم

وتعد سامسونج للصناعات الثقيلة هي ذراع بناء السفن لمجموعة سامسونج.