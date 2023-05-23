بقيمة ملياري دولار.. كيانات إماراتية تعتزم ضخ استثمارات في كوريا

قالت وزارة المالية الكورية إن مؤسسات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة تنظر حاليا في مشاريع استثمارية تبلغ قيمتها ملياري دولار أمريكي في كوريا الجنوبية، والتي تغطي مختلف القطاعات من الطاقة إلى الثقافة، بحسب وكالة يونهاب.

وجاءت الدراسة بعد اجتماع الرئيس يون سيوك-يول والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان في يناير، عندما أعلنت الدولة الخليجية قرارها باستثمار 30 مليار دولار في كوريا الجنوبية.

وزار الوفد الذي ضم مسؤولين من 4 صناديق مملوكة للدولة، كوريا الجنوبية من الغثنين إلى الثلاثاء الأسبوع الماضي لاستكشاف فرص الأعمال في قطاعات، بما في ذلك الطاقة والتكنولوجيا الحيوية، وفقا لوزارة الاقتصاد والمالية.

وقالت الوزارة في بيان مشترك مع بنك التنمية الكوري وشركة مبادلة للاستثمار ومقرها الإمارات، إن مجالات الاهتمام الأخرى تشمل الاتصالات والتكنولوجيا الزراعية والفضاء والثقافة الكورية.

وجاء في البيان المشترك: “حتى الآن، ساعدت مؤسسات أبو ظبي في تحديد ما يقرب من ملياري دولار من الفرص الاستثمارية المحتملة في كوريا الجنوبية”.

وقال إن بنك التنمية الكوري وشركة مبادلة للاستثمار وقعا على مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة الاستثمار السيادي الكوري، والتي ستكون بمثابة آلية لتنسيق الاستثمار الجماعي للإمارات في كوريا.

وقالت وزارة المالية إن الأموال واسعة النطاق ستصل إلى الشركات الناشئة والشركات المغامرة في كوريا الجنوبية، مشيرة إلى أن الاستثمار سيساعد الشركات على النمو إلى المستوى التالي.

في غضون ذلك، قالت الوزارة إن إجمالي حجم التجارة بين كوريا الجنوبية والإمارات، باستثناء قطاع النفط، بلغ 5.3 مليارات دولار في عام 2022، بزيادة 14% عن عام 2021.