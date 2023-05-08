بقيمة ملياري دولار.. قفزة في حجم التجارة بين مقاطعة صينية وأفريقيا خلال الربع الأول

سجلت مقاطعة هونان بوسط الصين نموا قويا في التجارة الخارجية مع الدول الأفريقية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 14.47 مليار يوان (نحو 2 مليار دولار أمريكي)، وفقا لمديرية جمارك تشانغشا حاضرة المقاطعة، بحسب وكالة شينخوا.

يمثل هذا الرقم قفزة بنسبة 82.9 % على أساس سنوي. وتعد هونان المقاطعة المضيفة طويلة المدى للمعرض الاقتصادي والتجاري بين الصين وأفريقيا. ومن المتوقع أن تعزز الدورة الثالثة من المعرض، المقرر عقدها في يونيو القادم، نمو التجارة الثنائية.

وفي الربع الأول، بلغت صادرات هونان إلى أفريقيا 11.19 مليار يوان، بزيادة قدرها 131.2 % على أساس سنوي، بينما ارتفعت وارداتها من أفريقيا بنسبة 6.8 % لتصل إلى 3.28 مليار يوان.

وشهدت تجارة المقاطعة مع جنوب أفريقيا ونيجيريا ومصر وجيبوتي زخما قويا للنمو.