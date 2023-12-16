بقيمة جنيهان.. زيادة جديدة في أسعار المولتو بالأسواق

شهدت أسعار المولتو زيادات جديدة بكافة احجامها وانواعها في السوق المحلي بواقع 2 جنيها للقطعة الواحدة.

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن شركة ايديتا المنتجة لصنف المولتو قامت بتطبيق زيادات جديدة بداية من اليوم الجمعة بكافة الأسواق.

وأضاف المنوفي للمال، أن سعر مولتو دبل إكس شوكولاتة ارتفع من 5 إلى 7 جنيهات، فيما يصل قيمة الكرتونة منه الى 214 جنيها ، وتضم 36 عبوة.

وأوضح عضو شعبة المواد الغذائية أن سعر العبوة مولتو دبل أكس بلس شوكولاتة ارتفع هو الأخر ليبلغ 8 جنيهات بدلا من 6 جنيها بزيادة جنيهان ، ويصل قيمة الكرتونة الى 164 جنيه وبها 24 عبوة.

وأكد أن هناك تسارعا من الشركات في زيادة أسعار منتجاتها بعد زيادة كافة أنواع الباتيه دومتي وبرانش وغيرها، بالإضافة إلى سعر الألبان والزبادي والعصائر والزيوت والسمن وغيرها.