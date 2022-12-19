بقيمة تصل لنحو 3.1 مليون جنيه.. تعرف على أسعار وحدات مشروع «داره» بـ 9 محافظات

فتح صندوق التنمية الحضارية باب الحجز لوحدات مشروع “داره” المرحلة الأولى، أمس الأحد 18 ديسمبر بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان، ويستمر حتى 12 يناير المقبل.

ويبلغ عدد الوحدات المطروحة بتلك المرحلة نحو 1284 وحدة سكنية تتواجد في تسعة محافظات مختلفة، بواقع 60 وحدة في الدقهلية، و192 في السويس، و160 في محافظة الفيوم، و88 في المنوفية، و96 في محافظة المنيا، و80 في دمياط ، و72 في سوهاج، و360 في قنا، و176 في محافظة كفر الشيخ.

جدير بالذكر أنه تم إطلاق مشروع “داره” ضمن المبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية لخلق مجتمع مصري أفضل، فهو عبارة عن تشييد نحو 500 ألف وحدة سكنية داخل المحافظات بالجمهورية، لتوفير نمط راقي لمعيشة المواطنين.

أسعار وحدات مشروع “داره” بالمرحلة الأولى

واطلعت “المال” على أسعار الوحدات المطروحة، وإتضح أن أسعار الشقق تبدأ من 800 ألف جنيه وتصل لنحو 3.1 مليون جنيه.

وتبين تسجيل محاظة الدقهلية أعلى سعر لبيع الوحدة السكنية، وذلك بقيمة تتراوح بين 2.9 إلى 3.1 مليون جنيه، وكذلك أكبر مساحة، إذ وصلت مساحات الواحدات بالمحافظة لنحو 179 متر مربع.

وتأتي في الوصافة محافظة المنيا، إذ تراوح سعر الوحدة السكنية من 1.7 مليون جنيه إلى 1.9 مليون جنيه، وبمساحات تتنوع بين 114 و136 متر مربع.

واحتلت محافظة دمياط الرتبة الثالثة من حيث سعر بيع الوحدة السكنية، حيث تراوحت قيمة الوحدة بين 1.7 مليون جنيه إلى 1.9 مليون جنيه، بسماحات تصل لحوالي 127 متر مربع.

وفي محافظة كفر الشيخ، يبدأ سعر الوحدة السكنية من 1.4 مليون ويصل إلى 1.5 مليون جنيه، بمساحات تبلغ 116 متر مربع.

أما في محافظة سوهاج، يتنوع سعر الوحدة السكنية بين 1.2 مليون و1.5 مليون جنيه، وتصل المساحات بها لنحو 116 متر مربع.

وفي قنا تتراوح سعر الوحدات السكنية بين مليون و1.3 مليون جنيه، فيما تصل لنحو 1.1 مليون جنيه في محافظة الفيوم، ولنحو 800 ألف جنيه في محافظة السويس.