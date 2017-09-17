بقيمة تتجاوز 2.5 مليار جنيه.. سيفورا تنفذ مشروعين

محمود زكي

تنفذ شركة سيفورا للاستثمار والتنمية العقارية، مشروعين بالقاهرة الجديدة ومدينة نصر، خلال الفترة الحالية، بتكلفة استثمارية تتجاوز 2.5 مليار جنيه.

وكشف أحمد أبو العنين المدير التنفيذي للشركة سيفورا للتنمية والإستثمار العقاري أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعين عقاريين خلال الفترة الحالية حيث تقوم بتنفيذ مشروع سيفورا هايتس والذي يقع بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة بالإضافة إلى مشروع سيفورا تاورز بمدينة نصر.

وأضاف أبو العنين في تصريحات لـ”المال” إن التكلفة الاستثمارية لمشروع سيفورا هايتس تبلغ حوالي مليار جنيه حيث تبلغ مساحة المشروع حوالي 22 فدان مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بالإضافة إلى أعمال الطرق والمسطحات الخضراء.



وأشار المدير التنفيذي للشركة أن المشروع يحتوي على 640 وحده سكنيه ما بين شقق سكنيه ودوبليكس.

وأوضح أن المساحات داخل المشروع تتراوح بين 147 متر إلى 450 متر مربع للدوبليكس إذ أن المشروع يتمتع بمعدل رفاهية كبير للغاية ويتميز المشروع بوجود نادي إجتماعي وكذلك مسطحات خضراء بمساحات كبيرة وبحيرات مشيرًا إلى أن أسعار المتر تبدأ من 8000 جنيه بأنظمة سداد مختلفة وعلى مدار خمس سنوات مؤكدًا أن تسليم الوحدات فوري.



ولفت إلى أن الأرض تم تخصيصها للشركة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية بالإضافة إلى أن الشركة لديها محفظة أراضي في القاهرة الجديدة وذلك إستعدادا لتنفيذ مشروعات جديدة بها.

وأشار أن مشروع سيفورا هايتس يحتوي على مول تجاري على مساحة 4200 متر مربع مشيرًا إلى أن الشركة ستقوم بإدارة المول بالكامل دول طرح للبيع بحيث تضمن الشركة جودة التوكيلات التجارية والمطاعم والكافيهات للحفاظ على الراحة للعملاء.



وأكد أن تمويل المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها تتم بتمويلات ذاتية تمام دون الحصول على أي قروض بنكية لإستكمال المشروعات



وتابع أبو العنين أنه بالنسبة لمشروع سيفورا تاورز فهو عبارة أن أبراج سكنية تتكون من دور أرضي و11 طابق حيث تبلغ عدد الأبراج 24 برج سكني بمساحات مختلفة تبدا من 90 متر مربع إلى 300 متر مربع .



ولفت المدير التنفيذي إلى أن الشركة ستقوم بفتح بيع الوحدات بالمشروع بداية يونيو من العام القادم موضحًا أن التكلفة الإستثمارية للمشروع تتجاوز 1.5 مليار جنيه.



وأشار إلى أن القرارات الإقتصادية الماضية أثرت على أسعار الوحدات بصورة كبيرة إذ أدت إلى زيادة الأسعار بنسبة لا تقل 30% في كافة المشروعات للشركات العقارية ولكنها لم تؤثر على حجم المبيعات نتيجة جذب شرائح جديدة من العملاء وهم المصريين بالخارج حيث اعتمدت الشركة في تسويقها للمشروعات على العاملين بالخارج وبالأخص في المملكة العربية السعودية وكذلك دولة الإمارات وهو ما أدى إلى عدم تأثر حركة البيع للشركة.