بقيمة تتجاوز ملياري دولار.. «العالمية القابضة» تستعد لإدراج وحدتها «Multiply» في البورصة

ملتي بلاي هي شركة قابضة تستثمر في الشركات التي تركز على التكنولوجيا

أعلنت الشركة العالمية القابضة في أبوظبي IHC أن وحدتها التابعة ملتي بلاي Multiply ستدرج مباشرة في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الخامس من ديسمبر، بحسب وكالة رويترز.

ملتي بلاي هي شركة قابضة تستثمر في الشركات التي تركز على التكنولوجيا

وفي أكتوبر ، قال الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة سيد بصر شعيب لرويترز إن الشركة تخطط لطرح أسهم في ملتي بلاي، وهي شركة قابضة تستثمر في الشركات التي تركز على التكنولوجيا، من خلال طرح عام أولي.

ولم يرد متحدث باسم الشركة العالمية القابضة على الفور على طلب للتعليق بخصوص سبب تغيير تلك الخطط.

وقالت العالمية القابضة في إفصاح لها في البورصة اليوم الإثنين إن ملتي بلاي لديها أصول قيمتها 8.2 مليار درهم (2.23 مليار دولار) بحلول نهاية سبتمبر .

الإدراج المباشر للشركات يسمح بالتداول في سوق الأوراق المالية دون الحاجة إلى إجراء طرح

ويسمح الإدراج المباشر للشركات بالتداول في سوق الأوراق المالية دون الحاجة إلى إجراء طرح عام أولي تقليدي وأكثر تكلفة.

وأضافت “تعتزم المجموعة السعي إلى تحقيق مزيد من النمو الطبيعي ومن خلال عمليات استحواذ قابلة للتطوير، مع التركيز على الابتكار الرقمي في قطاعات متنوعة، منها السيارات والمرافق ورأس المال والصحة والاتصالات”.

وقالت الشركة في أكتوبر إن الطرح المزمع قد تتراوح قيمته بين ثمانية وعشرة مليارات درهم.

بورصة أبوظبي تشهد زيادة في عمليات الإدراج الجديدة هذا العام

وشهدت بورصة أبوظبي زيادة في عمليات الإدراج الجديدة هذا العام، بما شمل وحدات مملوكة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الاستثمار الحكومية (مبادلة).

وبالنظر إلى حجم أصولها في قطاعي الرعاية الصحية والصناعة السريعي النمو، أصبحت الشركة العالمية القابضة الشركة المدرجة الأكثر قيمة في بورصة أبوظبي في يونيو بعد إدراج شركة ألفا ظبي التابعة لها.

الشركة العالمية القابضة تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار دولارا

والشركة العالمية القابضة، التي تبلغ قيمتها السوقية 75 مليار دولارا ، يرأسها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات وشقيق الحاكم الفعلي للبلاد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

يذكر أنه فى مطلع الشهر الجارى، أعلنت العالمية القابضة عن زيادة صافي أرباحها بنسبة 368% لتصل إلى 7.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021.

وأرجعت الشركة زيادة صافي أرباحها، إلى سلسلة من عمليات الاستحواذ والأداء القوي عبر الشركات التابعة، وذلك وفقًا للنتائج المالية الصادرة عن الشركة.

وحققت الشركة ، متعددة القطاعات، نموًا في الإيرادات بنسبة 297% لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 18.31 مليار درهم في وقت قفزت إيرادات الربع الثالث بنسبة 290% على أساس سنوي إلى 8.39 مليار درهم وزاد صافي الربح ثلاث مرات إلى 2.87 مليار درهم.