بقيمة بيعية 750 مليون جنيه.. «جولدن تاون» تطلق مشروع «كاسكادا» في العاصمة الإدارية

أعلنت شركة جولدن تاون للتطوير العقاري عن طرح أولى مراحل مشروعها الثاني كاسكادا بالعاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي قيمة بيعية متوقعة تتجاوز 750 مليون جنيه.

وأوضح المهندس رأفت ماهر رئيس مجلس الإدارة أن مشروع كاسكادا هو مشروع متعدد الاستخدام (Mixed used )، يقع بمنطقة الداون تاون بموقع متميز بالقرب من النهر الأخضر خلف الأبراج السياحية مباشرة، وعلى مقربة من محطة المونوريل وعلى المحور الشرقى مباشرة، حيث أبرز المعالم الإسلاميه أشهرها مسجد مصر وسوق الدهب والمتحف المصرى وعلى بعد خطوات من شركات البترول.

وقال ماهر إن مساحة المبنى تبلغ ٢٦٦٤ مترا مربعا ويتكون من دور أرضي و10 أدوار متكررة، تتوزع بواقع ثلاثة أدوار مخصصة لنشاط تجاري، و4 أدوار مخصصة لنشاط إداري، ودورين بغرض إنشاء وحدات فندقية، والدور العاشر مخصصة للخدمات الفندقية، وبه أول مطعم معلق بانوراما كاملة وينحدر منه شلال بطول 6 أدوار.

ويهدف مجلس إدارة الشركة إلى بناء مول متكامل الخدمات يراعى أحددث المعاير الحديثة في علم البناء الحديث لمدن الجيل الرابع.

وأفاد ماهر أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 500 مليون جنيه، ومستهدف تحقيق قيمة بيعية تصل لـ 750 مليون جنيه.

وتم التعاقد مع شركة (FRS) للقيام بأعمال استشاري المشروع، وتم تأسيسها منذ عام 1930، ولها تاريخ طويل في الأعمال الانشائية والهندسية والمعمارية.



وكشف رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركه بالتعاقد مع شركة (MRB)، وهي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة تشغيل المولات والمشروعات الفندقية والمنشآت التجارية، لإدارة وتشغيل مول كاسكادا بعقد يصل 5 سنوات.



كما أنه تم التعاقد مع المستشار التنفيذى والمقاول العام شركة سامكريت، إحدى شركات توريد البلاطات الخرسانية السابقة تجهيزها، والتي لها باع طويل في كبرى مشروعات العاصمة الإدارية.



وكشف ماهر عن عزم الشركة في الدخول في مجموعة كبيرة من الاستثمارات داخل العاصمة الإدارية وخارجها وتشمل الخطة التوسعية للشركة تنفيذ مشروع سكنى فندقي بالساحل الشمالى وعدة مشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة حيث من المقرر ضخ حوالى 2 مليار جنيه كاستثمارات خلال الفترة المقبلة.



وأكد ماهر أن الشركة تحمل لعملائها فرص الاستثمار الناجح، حيث وفرت لهم باقة متنوعة من الأنظمة التي توفر عوائد كبيرة وسريعة، فهناك نظام نصف المقدم عائد وذلك بمقدم بسيط والشهادة العقارية التي تحقق عائد أكبر، حيث توفر 16% عائد بالإضافة لأنظمة الشركة تبدأ من ١٠% مقدم وتقسيط حتى ١٠ سنوات.

وتابع ماهر: وتزامنا مع طرح أولى مراحل مشروع كاسكادا، تعلن الشركة عن تقديم خصم إضافي خاص للعملاء بنسبة 15%.

والجدير بالذكر أن كاسكادا ثانى مشروعات شركة جولدن تاون بعد مشروعها ذا فورت تاور بالداون تاون، والذى بدأت الشركة فى أعمال صب الخرسانات به وهو مشروع تجاري إدارى طبي.