بقيمة إجمالية 141.2 مليون جنيه.. «جهينة» تقر توزيع 15 قرشا للسهم عن عام 2022

وافق مجلس إدارة جهينة للصناعات الغذائية على مشروع توزيعات الأرباح علي المساهمين عن عام 2022.

واقر المجلس توزيع 141.2 مليون جنيه، بواقع 15 قرش للسهم الواحد تمثل 15%من القيمة الاسمية للسهم.

وحققت جهينة للصناعات الغذائية صافي ربح بقيمة 362.12 مليون جنيه خلال عام 2022، مقابل 381.29 مليار جنيه خلال عام 2021.

ووافق مجلس إدارة جهينة للصناعات الغذائية على تفويض رئيس مجلس الإدارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصرف الكوبون مع جميع الجهات المختصة ومنها شركة “مصر للمقاصة والايداع والقيد المركزي” وتوزيع الأرباح حين توفر السيولة.

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