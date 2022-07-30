بقيادة محمد صلاح.. ليفربول يسقط مانشستر سيتي ويتوج بالدرع الخيرية

بقبادة النجم محمد صلاح توّج ليفربول بلقب كأس الدرع الخيرية للمرة الـ16 في تاريخه على حساب مانشستر سيتي، بعد الانتصار عليه بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ستاد كينغ باور.

وجاء الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 22 بتسديدة من ترينت ألكسندر أرنولد عقب صناعة من صلاح، قبل أن يدرك جوليان ألفاريز التعادل لسيتي في الدقيقة 74.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، وأضاف داروين نونيز الهدف الثالث لليفربول في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبهذا اللقب، ومنذ انضمامه إلى ليفربول، توّج صلاح بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة وكأس العالم للأندية، وأخيرًا بكأس الدرع الخيرية.

وخاض صلاح مباراة الدرع الخيرية مرتين من قبل لكنه خسر كليهما بركلات الترجيح أمام أرسنال ومانشستر سيتي.