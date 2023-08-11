بقيادة كورية.. ائتلاف شركات طاقة يشارك في مشروع حفظ الكربون بماليزيا

قالت شركة إس كيه للابتكارات اليوم الجمعة إن المزيد من شركات الطاقة بما يشمل هانهوا الكورية وشركة شيل للغاز والطاقة الهولندية اشتركت في ائتلاف من أجل مشروع كبير لاحتجاز الكربون وتخزينه (CCS) في ماليزيا.

ستكون الشركة الكورية الوطنية للنفط وإير ليكيد كوريا التابعة لشركة إير ليكيد الفرنسية المزودة للغاز الصناعي من بين الشركات المشاركة في مشروع سي سي إس في البلد الجنوب شرق آسيوي، وفقا لإس كيه.

تم إطلاق المشروع في أغسطس العام الماضي، باتفاق مبدئي يشمل مجموعة من الشركات الكورية مثل إس كيه للطاقة وإس كيه إيرث أون، وسامسونج للهندسة وسامسونج للصناعات الثقيلة ولوتيه للكيماويات وشركة النفط الوطنية الماليزية التابعة للدولة، المعروفة باسم بيتروناس.

يهدف المشروع إلى التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث من المواقع الصناعية في كوريا وجمعه في محطات احتجاز الكربون المحلية قبل نقله إلى ماليزيا لتخزينه على الشاطئ أو عزله في الخارج.

وقالت إس كيه للابتكارات إن مذكرة التفاهم تم تجديدها وفقا لانضمام المشاركين الجدد. وصرحت إس كيه للابتكارات الشركة الأم لإس كيه للطاقة إس كيه إيرثأون، إن الخطة ستكون مشروعا رئيسيا في آسيا يغطي الدورة الكاملة لسلسلة قيمة سي سي إس.

اختارت الشركات المشاركة مبدئيا مواقع المحطات المحلية في كوريا الجنوبية وموقع التخزين في ماليزيا.

مع دراسة الجدوى الجارية، يخطط المشاركون للنظر في مواقع إضافية لمحطات الالتقاط ووحدات التخزين لتسريع المراحل، وفقا لإس كيه للابتكارات.