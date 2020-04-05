بقيادة «دبي».. معظم بورصات الخليج تهبط الأحد

هوت معظم بورصات الخليج في جلسة إغلاق الأحد بقيادة بورصة دبي، وسط تصاعد المخاوف حيال ركود شديد ناجم عن جائحة وباء فيروس كورونا.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الوباء أصاب الاقتصاد العالمي بالشلل، وأدى إلى ركود عالمي سيكون ”أسوأ كثيرًا“ من الأزمة المالية العالمية قبل عشر سنوات.

تراجع بورصات الخليج

ونزل مؤشر بورصة دبي بنسبة 2.4% بعد أن فرضت الإمارة الخليجية إجراءات عزل لمدة أسبوعين، بسبب هبوط بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.8%.

وقال البنك يوم‭ ‬الأحد إن انكشافه المباشر على مجموعة إدارة المستشفيات ان.ام.سي هيلث يقدر بنحو 541 مليون دولار.

وأشار البنك إلى أن انكشافه تم من خلال وحدة تابعة له، وأفصحت بنوك إماراتية كبرى عن تعاملاتها مع الشركة بعد أن طلب أحد البنوك وضعها تحت الإدارة.

تأجيل معرض إكسبو 2020

وهبط مؤشر أبوظبي بنسبة 2.2% تحت ضغط من تراجع سهم بنك أبوظبي الأول الأكبر في البلاد بنسبة 4.8%.

وتراجع سهم شركة اتصالات بنسبة 1.3%.

وقال المكتب الدولى للمعارض يوم السبت إن الإمارات اقترحت تأجيل معرض إكسبو 2020 في دبي حتى أكتوبر 2021.

ويعد معرض إكسبو من الفاعليات التجارية والثقافية الكبرى التي تقام كل خمسة أعوام في إحدى مدن العالم التي يختارها المكتب الذي مقره باريس.

ومن بين بورصات الخليج، صعد مؤشر قطر بنسبة 0.3%، مدعوما بارتفاع سهم قطر للوقود بنسبة 1.3%.

استقرار المؤشر السعودي

واتسم بالاستقرار أداء المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية وسط تباين أداء قطاعي البنوك والبتروكيماويات، وهوي سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.5%.

ومقابل هذا، ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بنسبة 2.4%.

وقالت وزارة الداخلية السعودية إن السلطات أعلنت عن إجراءات عزل وحظر تجول جزئي في سبعة أحياء بمدينة جدة بداية من يوم السبت في إطار جهود احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.