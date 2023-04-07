بقيادة القمح والذرة والزيوت.. أسعار الغذاء تتراجع بأكثر من 20% عالميا

انخفضت أسعار المواد الغذائية عالميا بأكثر من 20% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وفقا لمؤشر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”.

وحسب المؤشر، شهد أسعار القمح والذرة والزيوت تراجعات ملحوظة، وهي كانت من بين أهم السلع التي زادت بشكل ملحوظ في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية مطلع فبراير 2022.

ويأتي التراجع في أسعار المواد الغذائية للشهر الثاني عشر على التوالي.

وقالت الفاو إن “الوفرة المتاحة وضعف الطلب على الواردات وتمديد المبادرة حول حبوب البحر الأسود (الاتفاقية التي سمحت بتصدير الحبوب الأوكرانية) ساهمت في هذا التراجع”.

وخلال شهر، تراجع مؤشر المنظمة لأسعار المواد الغذائية الذي يقيس التغير في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 2.1% مقارنة بمستواه في فبراير الماضي.

وقد انخفض بنسبة 20.5 مقارنة بمستواه القياسي في مارس 2022.

تراجع أسعار القمح والذرة

وانخفضت أسعار الحبوب 5.6% خلال شهر وكذلك الزيوت النباتية 3% مما شكل تعويضا عن ارتفاع أسعار السكر 1.5% التي بلغت “أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2016.

وارتفاع السكر جاء بسبب المخاوف بشأن انخفاض توافر السكر على الصعيد العالمي مع توقعات بتراجع الإنتاج في الهند وتايلاند والصين.

وانخفض سعر القمح 7 % بسبب “ارتفاع الإنتاج في أستراليا وتحسن أحوال المزروعات في الاتحاد الأوروبي هذا الشهر ووفرة الكميات المتاحة في روسيا ومواصلة صادرات أوكرانيا من موانئها في البحر الأسود”.

أما الأسعار العالمية للذرة فقد انخفضت بنسبة 4.6% بسبب “توقع انتاج قياسي في البرازيل”، وكذلك أسعار الأرز (3.2%) “متأثرة بعمليات الحصاد الجارية أو الوشيكة في البلدان المصدّرة الرئيسية، بما فيها الهند وفيتنام وتايلاند”.

وتراجعت أسعار الزيوت النباتية 47.7 % على مدى عام بسبب “تدني أسعار زيت فول الصويا وزيت بذور اللفت وزيت دوار الشمس.

وأوضحت المنظمة أن ذلك “عوّض بصورة أكثر من كافية عن ارتفاع الأسعار العالمية لزيت النخيل” بسبب انخفاض الإنتاج في جنوب شرق آسيا الناجم عن الفيضانات والقيود الموقتة التي فرضتها اندونيسيا.