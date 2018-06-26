بقلم شريف عطية: حملة اليمن.. عود على بدء

على وقع المعارك المحتدمة فى اليمن هذه الأيام.. لاسترداد عاصمتيه- صنعاء والحديدة- دون جدوى، من أيدى ما يطلق عليهم «الحوثيون» الذى سبق لهم احتلال أجزاء كبيرة من اليمن 2014 من أيدى الحكومة الشرعية- تحت ولاية «المبادرة الخليجية» 2012 التى أطاحت آنئذ بحكم الرئيس «صالح» (1978) لحساب نائبه، فقد كان من الطبيعى أن تقفز إلى الذاكرة أحداث الحملة المصرية على اليمن 1962، ولم يكن قد مضى وقتها غير شهور على الالتحاق الميدانى بفيلق الضباط، حين أطاح انقلاب عسكرى بحكم الأئمة.. جاء متوازياً مع ما يمكن اعتباره مجازاً حصاراً لدور مصر الحيوى فى محيطها المنظور (فض الوحدة مع سوريا- قمة شتورا» العربية فى غياب مصر.. إلخ)، ما شجع القاهرة- ربما- للاستجابة لطلب المساعدة من الحكام الجدد فى صنعاء من ناحية، وربما استجابة من ناحية أخرى لمتطلبات الدفاع عن أمنها القومى عند حزامها الجنوبى.. لئلا يضيق الخصوم (القواعد البريطانية- الحرب الباردة مع السعودية.. إلخ) حلقات الحصار لمصر عند مداخلها الجنوبية، وعلى غرار ما كان محل الاهتمام – تاريخياً- منذ مصر القديمة إلى حكم الرومان.. فالدولة الأيوبية وصولاً إلى عهد محمد على، وليس انتهاءً بالدور الذى يلعبه اليوم كل من الأسطول الجنوبى لمصر بجانب قواتها الجوية فى هذه المنطقة الحيوية عند مضيق باب المندب الذى كان لإغلاق بوغازه أمام الملاحة الإسرائيلية دور هام فى حرب 1973.

إلى ذلك، تحركت مفارز مسلحة محدودة- أول الأمر- إلى اليمن على أمل المساعدة فى استتباب الحكم الجديد، سرعان ما تضاعفت أحجامها فى ظل القتال الدائر هناك، ليس فحسب بين ملكيين وجمهوريين، بل أيضا لتدخلات عربية وإقليمية تلقى دعماً دولياً لوجيستياً ودلوماسياًَ، لئلا تتجاوز مصر خطوطها الاستراتيجية نحو منطقة منابع النفط وخطوط مواصلاته.. ما تعتبر من مناطق النفوذ الغربى التقليدية.. إذ حرصت مع حلفائها الإقليميين على استنزاف مصر عسكرياً واقتصادياً- لمرة واحدة وللأبد- فى مثل هذه التضاريس الوعرة التى وإن أكسبت القوات المصرية مهارات قتالية مكنتها من السيطرة على أطراف اليمن من أقصاه إلى أقصاه، إلا أنها كانت فى حقيقة الأمر «حرباً بلا نصر»، كما أنها شغلتها (الحرب الجبلية) عن مهامها التدريبية الأساسية بشأن «حرب الصحراء» عند جبهتها الشرقية، ولخمس سنوات متتالية.. لم يغب عن إسرائيل استغلالها فى الاستعداد لشن حرب خاطفة على سيناء فى يونيو 1967، بينما هناك نحو 70 ألف جندى مصرى فى اليمن على بعد آلاف الأميال.. وفى توظيف نجاحها على الجبهة المصرية لاحتلال الجولان السورية والضفة الغربية والقدس الشرقية فى الأردن، ما أصبح يمثل هجمة صهيونية مدبرة.. روّعت نتائجها المنظومة العربية بكاملها، ما باتت معه الحرب العربية- العربية حول اليمن أمراً ثانوياً.. دفعت الأطراف العربية للتصالح بشأنها (قرارات مؤتمر الخرطوم أغسطس 1967).. ما أسفر عن عودة القوات المصرية من اليمن دون أن تذهب تضحياتها سدى، سواء باستمرار النظام الجمهورى أو بانسحاب القاعدة البريطانية من عدن 1968، أو بإعلان دولة الإمارات العربية (المحميات البريطانية السابقة) عن قيامها فى 1970، فيما أصبح لمصر وجود فعال على ضفتى مضيق باب المندب بين الصومال واليمن الشعبية (عدن).. التى يقال عنها فى المأثورات «إذا سقمت اليمن مرض الخليج كله»، ومع انتهاء الحرب الباردة العربية تقلص نسبياً تناوب القوى الكبرى لمقدراتهم- إلى حين، وحيث توحد شطرى اليمن الجنوبى والشمالى 1990.. فى دولة منيعة، لكن لم تجد مساعيها للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجى (1986)، إلا آذان صماء من أعضائه، إلى أن دهمتها فوضويات الربيع العربى 2011، لتتسلل إيران إلى مفاصله فى مواجهات عسكرية ضروس ( على غرار الحال المصرية- اليمنية فى الستينيات).. بين تحالف «عاصفة الحزم»السعودية 2015 وبين الحوثيين برعاية إيرانية إلى جانب وكالاتها المحلية، وكأن التاريخ يعيد نفسه- ولو بطريقة عكسية -بين مصر الستينيات وبين ما يجرى باليمن فى السنوات الأخيرة، ولسوف تظل هذه الدولة مهما كان مصيرها غامضاً حتى الآن.. تحمل جوانح ثراها نحو عشرين ألف جمجمة مصرية- زادت أو قلت- عنواناً لمصر البحرية التى تضع قدماً فى أرضها النهرية وقدماً فى الماء.. عبر بعديها القاريين، الأفريقى والآسيوى.. وفى نسيج قومى واحد.