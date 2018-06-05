بقلم رجائي عطية: الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين 10

الكتابة

كانت الكتابة أوضح المسائل التى امتحنت بها قدرة العبريين فى تاريخهم القديم على الإنتاج والتأثير فى شئون الفكر والثقافة، وأوضح المسائل أيضًا التى امتحنت بواعثهم الفكرية التى تدعو الأمة المنتجة إلى ابتكار الوسيلة للإفضاء بما عندها لسائر الأمم.

أقام العبريون فى مصر عدة قرون وأقاموا فى سيناء عدة سنين.

ومن المعلوم أن الكتابة نشأت فى مصر بالصور، ثم تطورت من الكتابة التصورية إلى الكتابة المقطعية، ثم تطورت من الكتابة بالمقاطع إلى الكتابة بالحروف التى يستقل كل حرف منها بصوت يدل عليه فى كل كلمة.

وقد كان ينبغى أن يسبق العبريون غيرهم من القبائل السامية إلى اقتباس الكتابة على أنواعها، ولكن الواقع الثابت أنهم لم يبدأوا قط عملاً من أعمال اقتباس الكتابة ولا من أعمال ترقيتها. كانوا مستنفدين يأخذون مما سبقهم ويتحجرون عليه، حتى تقسرهم على تغييره ضرورات المعاملة، فيسرى التغيير قهرًا- مع الزمن- إلى كتابة الشعائر والعبادات.

ويتتبع الأستاذ العقاد تاريخ الكلمات العبرية التى وجدت فى رسائل أمراء فلسطين إلى فرعون مصر منذ القرن الخامس عشر قبل الميلاد، ثم الحروف العبرية التى وجدت على ضريح « ميشاع » ملك موآب. وظل العبريون يكتبون بهذا الحرف إلى أيام سبى بابل، فنقلوا الحروف المربعة عن الحروف البابلية، وزادوا عليها حروف الحلق التى كانت شائعة على ألسنة الساميين بين بابل وكنعان وكلها من مصدر عربى.

وحفظ المزمور التاسع عشر بعد المائة من المزامير بالعهد القديم حفظ لنا أسماء الحروف التى احتوتها الأبجدية العبرية على عهد المملكة.

ومن آثار الاقتباس من النطق العربى- فيما يقول الأستاذ العقاد- أن حرف الغين لم يكن موجودًا بين حروف المزمور، فلما وُجد بعد اختلاطهم بمن ينطقون العربية أضافوا هذا الحرف وسموه « غيمل » أى على وزن « جيمل ».

ويلاحظ أنه على عكس « جيمل » التى تعنى الجمل عندهم، فإن « غيلم » لا معنى لها غير المحاكاة اللفظية مقيسة إلى أقرب المخارج، فكتبوها كما تُكتب الجيم وحذفوا نقطة الإعجام للتمييز بينهما.

ولما اتصلوا بأعاجم الشمال الذين ينطقون «الواو» «فاء» نطقوها مثلهم وجعلوا لها حرفًا كالواو فى رسمه بعد إضافة نقطة الإعجام.

وكذلك كان الحال فى أخذهم بالسين الآرامية، ونظرًا لعدم وجود حروف الثاء والذال والفاء والطاء بالعبرية، جعلوا يقربون حروفهم مما أحدث الالتباس أحيانًا فى نقلها إلى العربية.

ويضيف الأستاذ العقاد أن الكتابة العبرية نُقِّحت مرةً أخرى حوالى عصر الميلاد على هدى الكتابة الآرامية، فلم تنجع الحيل فى إحياء هذه اللغة التى قضى عليها بالموت لعزلتها وفراغها من مادة البقاء التى تكفل الحياة للغات بما تؤديه للعالم من رسالة إنسانية وعقيدة عامة، ثم هدم الرومان هيكل بيت المقدس فتفرق الكهان فى الأرض واتخذوا اليونانية لغةً لهم فى مصر وأوروبا، واعتمدوا على ترجمة التوراة إليها أو إلى الآرامية للذين تخلفوا عن الهجرة فى بلادهم، وقد شاعت يومئذ تسمية الآرامية بالسريانية للتفرقة بين المتكلمين بها من المسيحيين، والمتكلمين بها من أبنائها الذين لم يدخلوا فى المسيحية، ثم اندمجت السريانية المتطورة بعد ذلك فى العربية القرشية على أثر ظهور الإسلام.

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ولما كان القرن العاشر للميلاد، أيقن أحبار اسرائيل ورؤساؤهم بضياع العبرية وقلة صلاحيتها للبقاء بالتعليم والتلقين فى نطاق المعابد المحدودة، وذلك لخلو العبرية من القواعد والأصول التى تحفظ اللغة من جيل إلى جيل.

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وتتلمذ العبريون على العرب فى علم الكلام الإسرائيلى أو فلسفة اللاهوت.

ولم ينبغ بين اليهود من الفلاسفة العالميين، من هم أشهر من باروخ سنبوزا (1632 – 1677م ) الذى نشأت أسرته فى البلاد الألمانية، ودرس ابن ميمون وابن عزرا فى صباه، ثم خلفه المشتغلون بالفلسفة من اليهود بعد ظهور الفلاسفة الكبار من الألمان، ولم يتجاوز العبريون فى ذلك دور المستفيدين الذين يأخذون ولا يضيفون.

وكانوا كلما اشتركوا مع العرب فى ناحية من نواحى المعرفة القديمة تابعين مسبوقين، ولم يكونوا قط سابقين أو مرشدين !!



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