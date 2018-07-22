بقلم رجائى عطية: فى مدينة العـقاد ( 755 ) إبليس (7)



الشيطان فى الحضارة الهندية

يرجح بعض علماء المصريات، أن الديانة الهندية القديمة دخلتها مقتبسات كثيرة من ديانة المصريين القدماء، ويرى برستيد وإليوت وسميث ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ أن معظم هذه المقتبسات من كتاب الموتى، ومن شعائر تقديس الملوك.

وورد ذكر مصر فى كتب «البورنا» التى جمع فيها الهنود الأقدمون قصصى الآلهة.

ولكن الأستاذ العقاد يرى أن طبيعة الديانة الهندية تضع حدودًا لما تبلغه مثل هذه المقتبسات. لأن الديانتين الهندية والمصرية القديمة على اختلاف كاختلاف النقيضين أو الطرفين المتقابلين، فيما يتعلق بالعقائد الأساسية الثلاثة التى تدور عليها كل ملة : وجود الإنسان، ونظام المجتمع، ووجود العالم.

وفى هذه المسائل الثلاث تقف الديانتان القديمتان على طرفين متقابلين.

الديانة المصرية القديمة تصون جسد الإنسان وتستبقيه إلى الحياة الأبدية، بينما الديانة الهندية تنكر الجسد وتعتنق تناسخ الأرواح من جسد إلى جسد.

والديانة المصرية القديمة تعتبر دوام الأسرة من آيات النعمة الإلهية، وعلى نقيض ذلك ديانة الهند التى تعلق النجاة والإفلات من دولاب الحياة، والموت والرجوع إلى «النيرفانا»

(حالة الانطفاء الكامل نتيجة التأمل الطويل العميق، والانفصال بالذهن والجسد عن العالم الخارجى ) عن طريق «الموكشا» .. أى اجتناب العلاقة الجنسية حتى بين الأزواج.

وتؤمن الديانة المصرية القديمة بأن «العالم المحسوس» حق وخير وتجعله مثالاً لعالم الخلود، بينما الديانة الهندية القديمة تحسبه شرًّا محضًا وباطلاً موصومًا، ومنبعًا لجميع الشرور !

لا تشابه إذن بين الديانتين، بل هو اختلاف خصوصًا فى مسألة الشر وقوة الشر وعلاقة هذه القوة ـ الشريرة ـ بنواميس الكون الخالدة، ما يتمثل منها فى صورة «الذات» الإلهية، وما يتمثل فى القاموس الأعظم أو «الكارما» الذى ليس له ذات.

وعلى ذلك فإن الديانة الهندية تحير علماء المقارنة بين الأديان حيرة شديدة فى أمر

«الشخصية» التى تقابل شخصية الشيطان أو قوة الشر العالمية.

ولذلك جذور وأسباب تطورت مع الزمن، حتى رسخ فى الأذهان من أحاديث القتال بين الهنود والآريين ـ أن الآريين أعداء البشر، وأنهم يتربصون بالناس، ومع تطاول الزمن، انقسموا فى أساطير العامة إلى أقسام ثلاثة : أحدها يشبه أرواح «الياكشا» البريئة التى تهيم على وجهها، والثانى يشبه العصاة المتمردين من الجن ويعادى الإنسان أشد العداء.



أما القسم الثالث فيلوذ بالمقابل والصوامع ويحالف الموت والخراب.

ولا ينسب إلى هؤلاء «الراكشا» (كائنات أسطورية اشتهرت فى منطقة «سيرلانكا» والثقافة البوذية، تعرف بأنها تخادع الأطفال ولكن لا تقتلهم، ولديها أظافر سامة، وتتغذى على القاذورات، وتقتل بطريقة وحشية مخادعة وغامضة) لا ينسب إليهم عمل من أعمال الإغراء والإغواء، ولكنهم قد يغتصبون النساء عنوة فى الطرق المقفرة، ويستبيحون الأذى للكيد أو للعبث والدعابة. ويقولون إن رئيس هؤلاء «الراكشا» المسمى «رفانا» هو الذي اختطف الحسناء «سيتا» زوجة البطل »رام»، كما جـاء فــى ملاحم «الريجفيدا»، ( كتاب هندوسى مقدس عن علم التنجيم وأسراره ـ قيل إنه يرجع إلى ما قبـل سنة 1500 ق . م ) وحملها هذا الـ «رفانا» إلى جزيرة «سرنديب»، ولم يستطع زوجها «رام» أن يهتدي إليها ويحررها من أسرها إلاَّ بمعونة القرد «هنومان« (قائد القردة فى الشعر الملحمى الهندى).

فالشياطين فى صورة «الراكشا» هم «الشر» الذى أبغضه الآريون، وصوروه لأبنائهم فى الصورة منفرة.

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واشتمل الثالوث الأبدى فى الديانة البرهمية ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ على ثلاثة أرباب : «براهما» الإله فى صورة الخالق.

و«فشنو» الإله فى صورة الحافظ.

و«شيفا» الإله فى صورة الهادم.

والهادم هنا هو الذى يهدم الباطل لينصف الحق.

وليس تعدد صور الإله وتناقض صفاتها فى هذه العقائد القديمة هو كل ما يحير العلماء، بل هناك أيضًا ما يسند إلى «الشخصية» الربانية الواحدة من أدوار، استدعت فى تلك العقائد أن تضاف «شاكتى»، أى قرينة الإله الأنثوية، لتنوب عنه فى «شئون الدار»، وما يتفرع عنها والتى لا يتفرغ لها قرينها للعمل فى الآفاق العلوية.

وهناك طائفة» الخناقين «وعاشت جماعة الخناقين ستة قرون تتعبد للإله «كالى» بخنق ضحاياها والتقرب بأسلابهم.

أما الإله «فشنو» فيحافظ على الأحياء ليتكاثر عددهم، ويعجز الإله «شيفا» عن ملاحقته فى مهمة الإبادة والإفناء.

وهذه وغيرها، هى فى جملتها مرجع تحير علماء الأديان كلما أرادوا حصر الشر فى «شخصية شيطانية».

ولكنهم يثوبون إلى عقيدة واحدة مشتركة بين النحل والمذاهب، تعتنق ـ لتصوير الشر فى صورته الكونية ــ أن العالم المحسوس شر وباطل، وأن كل ما يربط الإنسان به شر وباطل مثله.

وليس فى الديانة الهندية وفروعها المتشعبة ـ فيما يقول الأستاذ العقاد ـ شخصية واحدة تشبه شخصية الشيطان ـ عدا ما يسمونه «المارا» من الموت، ويقولون إنه يسيطر على السماء السادسة وما دونها من العوالم الأرضية.

«المارا» هو الذي قيل فى قصة «بوذا» إنه وسوس إليه ليشغله عن النسك.

فالشر الكونى هو الشر النفسى الذي يخامر الضمير، ويزين له ترك الحكمة والإقبال على الأوهام والأباطيل.

أما «الشيطان الكونى» فهو مرادف للفتنة وكل ما يغرى النفس بمطامع الحياة !



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