بقلم رجائى عطية: فى مدينة العـقاد 711 ابـن رشـــد 9

3ـ أثر الفلسفة الرشدية

اشتهر أرسطو بين الأوروبيين فى القرون الوسطى باسم الفيلسوف، فإذا ذُكِرَ الفيلسوف بغير اسم عُرِف أن أرسطو هو المقصود.

واشتهر ابن رشد بينهم باسم الشارح أو المعقب Commentator، فإذا قيل الشارح أو المعقب بغير اسم، يكون ابن رشد هو المقصود.

كان ابن رشد هو الذى عَرّف المتعلمين الأوروبيين بالمعلم الأول وهو لا يعرف اليونانية، ولم ينتبه الأوروبيون إلى ترجمة كلام أرسطو إلاَّ بعد ذيوع اسم ابن رشد.

وحسب ابن رشد شهادةً لشروحه، أن كتب الفلسفة التى نُقلت من اليونانية مباشرة ـ

لم تغن عنه.

فبعد أن حَرَّم أسقف باريس دراسة ابن رشد فى جامعتها وسماه رأس الضلال فى منتصف القرن الثالث عشر الميلادى، عادت نفس جامعة باريس بعد قرن فأخذت المواثيق على أساتذتها ألا يعلموا فيها شيئًا لا يوافق مذهب أرسطو كما شرحة ابن رشد، وأصبحت كتبه مادة لا تنفد للدرس والمناقشة فى المعابد والأديرة والجامعة.

وبرغم تحريم الاشتغال بالدراسات الدنيوية أو العالمية على الرهبان ـ أقبل على دراسة

ابن رشد ومناقشته والاستفادة منه ـ قطبان كبيران وإمامان فى رهبنة الدومنيين ورهبنة الفرنسيسيين، وهما «توما الإكوينى» و«وروجرز باكون» (1214ـ1294م) رائد المدرسة التجريبية التى تمَّمها سميه فرنسيس باكون (1561ـ 1626م) وهو فيلسوف شهير ولد بلندن ويُعَد أحد مؤسسى المدرسة التجريبية.

ومن الرهبان من كان يتحدى أوامر رؤسائه كما فعل «سيجر دى رابان»(1235ـ 1282م) ويمضى فى دراسة ابن رشد بعد تحريمها.

وكانت كتب ابن رشد وشروحه تُترجم وتُنشر فى الجامعات بأمر الملك المستنير فردريك الثانى ملك صقلية وحامى العلم والأدب فى زمانه (1194ـ 1250م)، وأمر بترجمة شروح ابن رشد وأرسلها إلى جامعة بولون وجامعة باريس.

ذكره الشاعر دانتى فى الكوميديا الإلهية، وناقشه فى مسألة الروح..

وذكره الناسك «سفونرولا Savonarola» (1452ـ 1498م)، وسماه بالعقل الربانى، واستهدف الناسك للسخط من جراء الثناء عليه.

ويذكر الأستاذ العقاد أنه ما من مدرسة فلسفية نشأت فى أوروبا بعد القرن الثالث عشر ـ إلاَّ أمكن أن تُنسب من قريب أو بعيد إلى الثقافة الرشدية.

كانت مدرسة الحقيقيين ومدرسة الإسميين طرفين فى موضوع واحد فتح ابن رشد أبوابه، وهو موضوع النفس الفردية والنفس النوعية.

ويضيف الأستاذ العقاد أنه ما من مساجلات دارت فى العصور الحديثة حول قدرة الله وعلم الله أو حول الإرادة والفكرة ـ دون أن تدخل الفلسفة الرشدية فى تفكير المطلعين عليها وعلى حواشيها وذيولها، ومنهم الفيلسوف الألمانى الكبير أرثر شوبنهور ( 1788ـ1860م) صاحب القول بفلسفة الإرادة والفكرة، وأن الرجوع إلى الفكرة هو غاية السعادة المرجوة.

ويورد أن النقاد من الإسرائيليين وغيرهم ـ يقولون إن «سبينوزا» الفيلسوف الإسرائيلى الكبير (1632ـ1677م) ـ أخذ عن موسى بن ميمون الذى أخذ من الفلسفة الرشدية، ولا سيما الإلهيات وما بعد الطبيعة.

ولم يكن مذهب «ليبنز Leibniz» فى الممكنات المجتمعة ـ بعيدًا عن مذهب ابن رشد فى الممكنات المخلوقة لحكمة إلهية، وقال بنفس كلام ابن رشد إن المخلوقات التى خلقها الله على صورة من الصورة لحكمة أرادها ـ لا يمكن أن تتغير، وإلاَّ كان خلقها على هذه الصورة عبثًا، وهو مستحيل أن يصدر عن الله.

وكلام الفيلسوف الإنجليزى «دافيد هوم» (1711ـ1776م) عن المعجزات وعن الأسباب، قريب جدًا من كلام ابن رشد فى براهين المعجزات.

وأقرب من هيوم إلى عصرنا ـ «وليام جيمس» أحد رواد علم النفس الحديث (1842 ـ 1910م)، وعندنا فى العصر الحاضر من علماء النفس المشغولين بدراسات النفس الإنسانية ـ عالم مثل «مايرسوف» الذى أدار كتابه الصادر سنة 1952 بعنوان «متحدث عن الإنسان» ـ أداره على دراسات فى الشخصية الفردية وفى العقل والنفس والجسم يُخَيَّل للقارئ ـ لولا مصطلحاتها العصرية ـ أنها منسوخة من بعض شروح ابن رشد.

ويعطف الأستاذ العقاد على بعض الفلسفات العصرية كالوجودية.. ففيها كلام عن الوجود والماهية، وعما يسميه بعضهم وجودًا «صادقًا» Being تمييزًا له عن مطلق الوجود Existence، لا يخطئ المتأمل بإمعان أن لها أمثلة فى كتاب «تهافت التهافت» لابن رشد، حيث قال فيه إن لفظ الوجود يقال على معنيين : أحدهما ما يدل على الصادق مثل قولنا إن الشىء موجود أم ليس بموجود.. والثانى ما يتنزل من الموجودات منزلة الجنس.

ويحرص الأستاذ العقاد على بيان أنه لا يعنى أن هذه الآراء جميعًا وليدة الاطلاع على شروح ابن رشد بنصوصها أو ترجمتها، ولكنه يعنى أن الفيلسوف الجدير بلقبه فى العصر الحديث ـ لا يخلو أن يكون قد اطلع على مذاهب القرون الوسطى أو على التعقيبات التى أوحتها وابتعثتها فى عقول المفكرين.

ولا يخال الأستاذ العقاد فيلسوفًا أو شارحًا كان لكلامه من الشيوع والتأثير ما كان لهذا الشارح العظيم.

وأنه لو كان هناك اعتبار بالحوادث، لما صُودر بعد ابن رشد كتاب واحد، ولا اعتقد عاقل بجدوى المصادرة فى تفنيد أو حجب الآراء. فقد تهيأ لابن رشد رغم المصادرة ـ أنصارٌ ومعجبون من أصحاب الأديان الثلاثة، لم يتهيأ مثلهم لفيلسوف قبل ابن رشد أو بعده.. وهو هو الذى كان له مصادرون ومُضْطهدون من أتباع كل دين ومن خدام كل سلطان!

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