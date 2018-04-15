بقلم رجائى عطية: فى مدينة العـقاد 690 الشيخ الرئيس ابن سينا 3

لحق ابن سينا بعلاء الدولة وقد جاوز الأربعين، واستوفى خبرته بالطبيعة الإنسانية وبالمعرفة الإنسانية، فتوفر على العمل، وأتم بعض كتبه الناقصة، وأمعن فى دراسة اللغة حتى علم من غوامضها وأسرارها ما غاب عن أساطينها في زمانه.

طاب للشيخ المقام، فطمع تلاميذه ومريدوه في عشرات من المراجع والموسوعات التى كان الشيخ يتحيّن الوقت ليمليها ويفسر ما شق عليهم.

ولكن الشيخ أَنَّ من كثرة ما بذله ولاقاه، فاشتدت عليه علل وأسقام القولون، واعتراه الصداع حينًا والصرع حينًا. وقد داهمته أزمة الداء وهو فى رحلة فنقل إلى أصفهان، ولم يزل يعالج نفسه حتى استطاع المشى وحضر مجلس علاء الدولة، ولكنه كان لا يتحفظ ويكثر التخليط.. ثم ينتكس ويعتذر. ورافق علاء الدولة فى سيره إلى همدان، فعاودته العلة في الطريق، وأدرك أن العلة غلبته، ولم تعد هناك جدوى من العلاج حتى قال «الآن لا تنفع المعالجة».

ويبدو أن الخطر الذي كان يلاحق الفيلسوف، دعاه للحرص على حضور مجلس الأمير وهو يقاوم مرضه مخافة المكيدة له فى غيابه.

ولم يلبث أن غلبه المرض على الخوف والحـذر، فنفض يديه من الدنيـا، واغتسل وتـاب وتصدق بما معه على الفقراء ورد المظالم، وأعتق مماليكه وطفق يختم القرآن كل ثلاثة أيام حتى وافته المنية، وقيل إنه لم يَسْلَم من المكيدة فى مرض وفاته إن صح أنه مات محبوسًا.

على أنه لم يلبث أن طرأ على سيرته ما يطرأ على سير أمثاله من أفذاذ العباقرة، فجللته القداسة ورويت عنه الأعاجيب والكرامات، وأصبح ضريح الفيلسوف المتهم سلفًا فى عقيدته أصبح مزارًا للمتبركين والمتوسلين، وخُيِّل إليهم أن صاحب الضريح له أكثر من جسد واحد، فجعل الناس يتنازعون جسده فى كل مكان، فقيل إنه دفن بهمدان، وقيل إنه دفن بأصفهان، وزعم بعض الأوروبيين أنه دفن بالمغرب في الأندلس بسعى ابن رشد وتدبيره، وأعجب من ذلك قصة طبعت بمصر عن سيرته وأخيه أبى الحارث، وجاء فيها أن الفيلسوف عَمَّرَ إحدى وثمانين سنة ودفن بسمرقند، وأنه حين شعر بدنو أجله استنحت في قالب من المرمر على شكل صورته وأعلم تلميذه «جاماس الحكيم» بما أسره، وأمره بتنفيذ وصيته، فنفذها تلميذه وأخذ جثته ودفنها فى حَجَرٍ مجوف من الرخام ! وحول ذلك دارت أحاديث عجيبة للرواة.

على أن أشهر معجزات الرجل الصحيحة، وألزمها للباحث في فلسفته وعلمه «كتاب الشفاء» فى الإلهيات والطبيعيات، وكتاب النجاة وهو مختصر الشفاء، ويقال إنه تركه ناقصًا فأتمه تلميذه «الجوزجانى»، وكتاب منطق الشرقيين ويرجح الأستاذ العقاد أنه جزء من الكتاب المسمى بالحكمة المشرقية أو الفلسفة المشرقية، ويقال إن الشيخ الرئيس أراد أن يختص به العلية، ومن ألزم كتبه لمن يدرس ابن سينا كتاب «الإشارات»، وهو قسمان : قسم فى المنطق وقسم فى الإلهيات.

وله غير ذلك عجالات وقصص ورسائل كثيرة فى أغراض شتى من الحكمة والفقه والرياضيات والتصوف والأدب، طبع الكثير منها ولا يزال بعضها مخطوطًا فى المكتبات الشرقية والأوروبية، وأشهرها جميعًا قصة الطير وقصة حى بن يقظان، وقصيدة النفس ورسالة فى القضاء والقدر، وفى المبدأ والمعاد، وفى الأخلاق، وفى القوى الإنسانية وإدراكاتها، وفي الأجرام العلوية، وفى الحدود، وفى إثبات النبوات وتأويل الرموز، وفى العشق، وفى الزيارة، وفى وقوف الأرض بالفضاء، وليس من العسير الحصول على المطبوع من هذه الرسائل والقصص والعجالات.

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أما فى الطب فكتاب «القانون» هو عمدة المعارف الطبية التى علمها ابن سينا لمريديه، وكانت له ملحقات فى تجاربه ومعالجاته أراد أن يثبتها فيه، ولكنها ضاعت فيما ضاع من أوراقه بين غارات الجيوش ورحلات الفرار.

وقد أفاد ابن سينا بصلاته الشخصية كما أفاد بالتأليف والتصنيف، فاتصل به البيرونى الذى قال فيه الأستاذ «ساخاو» الألمانى : إنه أكبر عقل ظهر فى تاريخ بنى الإنسان.

ويرى الأستاذ العقاد أن المعجبين بالشيخ الرئيس كانوا على الجملة أكثر من محبيه، فقد امتحن بأسباب الحسد من جميع نواحيه، حيث كان عظيم الذكاء عظيم الشهرة عظيم الاعتداد بالنفس عظيم النشاط، ممتلئًا بالحياة، أقبلت عليه مراتب الرفعة لأنه طبيب مشهور وفيلسوف مشهور. غلب الحسد على ما صادفه من نجاح، ومن هنا كان المعجبون به أكثر من المحبين، قال بعض حاسديه يشمت به بعد وفاته:

رأيت ابن سينا يعادي الرجا

ل وبالحبس مات أخس الممات

فـم يشـف ما نـالـه بالشـفاء

ولـم يـنـج مـن مـوته بالنجـاة

يريد أنه مات «بداء الحبس» يعنى القولون، أو يريد أنه مات محبوسًا كما قيل فى بعض الروايات، ولا حيلة لابن سينا فى معاداة الرجال فإنه لو سالمهم لحاربوه، ولو نسى أنه أسد لما نسوا أنهم كلاب كما قال ناقد غربى امتحن ببعض ما امتحن به الشيخ الرئيس.

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