بقلم رجائى عطية: الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والعبريين (9)

اللغة والكتابة

ويأتى داود عند العبريين، بعد موسى عليه السلام فى مقام النبوة، وهو رأس البيت المالك الموعود بالملك الأبدى فى هذا العالم، المنتظر الخلاص على يد ملك من ملوكها يعود إلى صهيون إلى آخر الزمان.

ومع تكرار الإشارة بالقرآن الكريم إلى أن الصلة بينه وبين البلاد العربية متجددة كما يُفْهم من قصة ابنه سليمان مع ملكة سبأ، إلاَّ أنه لم يتوفر من الوثائق ما يُسْتند إليه فى تقدير آثار هذه الصلة. ولكن المعلوم من الوثائق التاريخية التى سجلها المؤرخون الأوروبيون عن آثار اخناتون- تدل على أن المشابهة قريبة جدًا بين مزامير داود وصلوات اخناتون الذى دعا إلى التوحيد فى مصر القديمة.

وقد عقد كل من هنرى برستيت وآرثر ويجال Weigall مقارنة بين بعض الصلات وبعض المزامير فاتفقت المعانى بينهما اتفاقًا لا ينسب إلى توارد الخواطر والمصادفات، ومن أمثلتها قول اخناتون:

«إذا ما هبطت فى أفق الغرب أظلت الأرض كأنها ماتت فتخرج الأسود من عرائنها والثعابين من جحورها».

ويقابله المزمور الرابع بعد المائة وفيه: «إنك تجعل ظلمة فيصير ليل يدب فيه حيوان الوعر وتزمجر الأشبال لتخطف ولتلتمس من الله طعامها» (المزامير 104: 20).

ويمضى المزمور قائلاً: «تشرق الشمس فتجتمع وفى مآويها تربض. والإنسان يخرج إلى عمله وإلى شغله فى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب. كلها بحكمة صنعت. والأرض ملآنة من غناك وهذا البحر الكبير الواسع الأطراف… وهناك دبابات بلا عدد صغار من كبار. هناك تجرى السفن، ولوياثان- التمساح خلقته- ليلعب فيه..».

«ومثله فى صلوات اخناتون: (ما أكثر خلائقك التى نجهلها أنت الإله الأحد لا إله غيره. خلقت الأرض بمشيئتك وتفردت فعمّرت الكون بالإنسان والحيوان الكبار والصغار… تسير السفن مع التيار وفى جهة وكل طريق يتفتح للسالك لأنك أشرقت فى السماء، ويرقص السمك فى النهر أمامك وينفذ ضياؤك إلى أغوار البحار، وتضىء فتزول الظلمة… وقد أيقظتهم فيغتسلون ويسعون ويرفعون أيديهم إليك ويمضى سكان العالم يعملون».

وأيًّا كان مصدر هذه المزامير المتشابهة فالواقع المقرر أن اخناتون سبق داود بأكثر من ثلاثة قرون، وأن العبريين لم يُنشئوا هذا المذهب فى الصلوات الدينية قبل شعوب العالم فى جوارهم، ولا فى غير ذلك الجوار.

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ومن قبل موسى كان النبى العربى «أيوب» فى أرض تيماء يدين بالتوحيد وينكر عبادة الكواكب والأوثان ويدعو إلى المساواة بين الحر والعبد.

وشراح ومؤرخو العهد القديم متفقون على أن«أيوب» سبق موسى إلى نزاهة التوحيد، ومن هؤلاء المستشرق مرجوليوث فى كتابه عن العلاقات بين العرب والإسرائيليين.

ويستطرد الأستاذ العقاد إلى ما حققه بعض المؤرخين زمان أيوب بما ذكره من مراصد الفلك.

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وفى أيام موسى عليه السلام كان العبريون يحتكمون فيما يقول الأستاذ العقاد «إلى نبى من العرب يقيم على نهر الفرات يسمونه بلعام، ويظن بعضهم أنه مرادف لاسم لقمان، ويقول سفر العدد إنه حكم للعبريين على الموآبيين وأيّد نبوءات يعقوب.

«وما لم يذكره العبريون فى كتبهم عن النبوءات فى بلاد العرب أنها أكثر مما ذكروه فإنما عناهم فى سجلاتهم أن يذكروا التزكية والتأييد، ولا يذهبوا مذهب الاستقصاء فى تسجيل جميع النبوءات التى سمعوا بها. وقد يكون هنالك ما لم يسمعوا به ولم يكن مما يرتضونه لو أنهم سمعوه.

«فليس سكوتهم عن هود وصالح وذى الكفل الذين ذكرهم القرآن الكريم بحجة على خلو البلاد العربية من الأنبياء غير من ذكروه، وما كانت قبائل عاد وثمود لتخلو من رسـل الدين.

وقد قام هؤلاء الرسل بالدعوة فى مدين وتيماء قبل الدعوة الموسوية، وإنما أعرض العبريون عن ذكرهم لأنهم جعلوا مصيرهم بعد قيام مملكتهم مرتهنًا بمصير بيت المقدس وسكتوا قصدًا عن «الجنوب» بعد أن كانت قبلتهم كلها إليه».

ومن المعلوم أن إبراهيم توجه إلى جيرار، وأن موسى توجه إلى مدين.

ويقيت عادة العبريين فى التوجه إلى الجنوب إلى ما بعد قيام المسيحية.

أما تركيز القداسة فى أورشليم، فجديد طارئ بعد أيام موسى عليه السلام بزمن طويل، فقد بقيت أورشليم فى أيدى اليبوسيين بعد موسى بقرون عدة، ولم يطردهم منها أبناء بنيامين، وبعد أيام داود جاء «ملك» من ذرية إبراهيم يسمى «بهواش»، فهدم سور المدينة وأخذ ودائع الذهب والفضة من خزائنها.

وإنما تحول القوم باتجاههم من الجنوب إلى بيت المقدس بعد ارتباط الهيكل بمصير بيت داود.

أما قبل ذلك، فكانوا يستقبلون الجنوب ويلوذون به ويتعلمون منه، ولكن الجنوب لم يأخذ عنهم شيئًا، ولم تكن الدعوة المحمدية التى بعثت فى بلاد العرب فرعًا من هذا الأصل الذى لم يتأصل قط بالوحدانية، ذلك أن الدعوة إلى رب العالمين لا تلتقى بدين العصبية المنعزلة ؛ وكانت نبوة محمد وقوامها الهداية مخالفة لطراز نبوات الإسرائيليين التى اختلطت بالتنجيم.

اللغة والكتابة

يستهل الأستاذ العقاد هذا الفصل ببيان أن العبريين وفدوا من جنوب الجزيرة- على القول الراجح- إلى وادى النهرين، ثم هاجروا من جنوبه إلى شماله، وانحدروا- من ثم- إلى أرض كنعان، وكانت لهم لهجة من لهجات اللغة السامية الكبرى قريبة من سائر هذه اللهجات التى كان يجرى الخطاب بها بين قبائل آرام وكنعان، ويسهل التفاهم بها فى جملتها مع اختلاف المتكلمين فى القطر الواحد بين إقليم وإقليم.

وكلما ابتعد العبريون عن موطنهم القديم فى الجنوب- كلما ابتعدوا عن مصدرهم الأول فى اللغة، وصاروا بعد هجرتهم الطويلة يتداولون من الأسماء والأعلام ما لا يفهمون معناه، وهو فى لغة «سبأ» بجنوب الجزيرة مفهوم المعنى والمصدر. ويقول مرجوليوث فى كتابه سالف الإشارة: «ومن المحقق أن هذه الكلمات لم تأت من فلسطين إلى سبأ، ولعلها قد جاءت من سبأ إلى فلسطين».

وانعزلت لهجة العبريين عمن حولها كلما أمعنوا فى اعتزال الأمم بعبادتهم واعتقادهم أنهم يتفردون دون غيرهم بنعمة الله ورجائه، بل واعتقادهم أن «يهوا» يحقق لهم هذا الرجاء بتدمير جيرانهم وتمكينهم من رقابهم.

وقد تحجرت اللغة العبرية فى هذه العزلة، ومع هذا الحجر استطاعت أن تعيش فى إبان الشوكة والسيادة برعاية الملوك والكهان، ولكن فى حدود المعابد التى يشرف عليها الكهنة، ويضطرون خارجها إلى المخاطبة باللهجات السامية الأخرى تارة، وباليونانية تارة.

وحين تحجرت هذه العبرية، توقفت عن التطور وبقيت لهجة ساذجة قليلة العدة ناقصة التصريف.

ومن المسلمات المفهومة بين العارفين بالعبرية وبتاريخها- أنها أخذت من اللهجات السامية ولم تعطها شيئًا جديدًا من فنون التطور فى قواعدها وآدابها. فوقفت العبرية حيث بدأت، وتركت اللهجات السامية واقفة فى مكانها وهى تتطور وتترقى إلى ما بلغته فى الأزمنة الحديثة. وصار قراء التوراة بالعبرية أقل عددًا من قرائها بأصغر اللغات.

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