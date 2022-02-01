بورصة وشركات

بقطاعات التنمية العقارية والاستثمارات المالية.. أسهم شهدت أعلى تراجعات البورصة المصرية اليوم (جراف)

لحسن الحظ بنسب ضعيفة للغاية
منى عبدالباري 5:22 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22 5:22 م, الثلاثاء, 1 فبراير 22

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في ظل جلسة صاعدة للبورصة المصرية، اليوم، سجلت الأسهم الأعلى تراجعًا، والتي توزعت بقطاعات التنمية العقارية، والاستثمارات المالية، والعقارات، واستصلاح الأراضي، لحسن الحظ، انخفاضات محدودة للغاية لم تصل إلى 3% لأعلاها هبوطًا.

وجاء الأعلى تراجعًا بنسبة 2.85% مغلقًا عند مستوى 12.63 جنيه، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 1.98%، مغلقًا عند 2.47 جنيه.

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وجاء ثالثًا في التراجعات مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 1.95%، مغلقًا عند 9 جنيه، ثم سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 1.9%، مغلقًا عند 42.52 جنيه، ثم خامسًا جاء إعمار للتنمية مصر بنسبة 1.38%، مغلقًا عند 2.85 جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنحو 1% ليغلق عند مستويات 11603 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة  1.56% مغلقًا عند مستوى 2.151 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 1.52% مغلقًا عند مستوى 3171 نقطة.

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بقلم منى عبدالباري

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