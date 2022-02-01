بقطاعات التنمية العقارية والاستثمارات المالية.. أسهم شهدت أعلى تراجعات البورصة المصرية اليوم (جراف)

في ظل جلسة صاعدة للبورصة المصرية، اليوم، سجلت الأسهم الأعلى تراجعًا، والتي توزعت بقطاعات التنمية العقارية، والاستثمارات المالية، والعقارات، واستصلاح الأراضي، لحسن الحظ، انخفاضات محدودة للغاية لم تصل إلى 3% لأعلاها هبوطًا.

وجاء الأعلى تراجعًا بنسبة 2.85% مغلقًا عند مستوى 12.63 جنيه، تلاه سهم راية القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 1.98%، مغلقًا عند 2.47 جنيه.

وجاء ثالثًا في التراجعات مجموعة طلعت مصطفى بنسبة 1.95%، مغلقًا عند 9 جنيه، ثم سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 1.9%، مغلقًا عند 42.52 جنيه، ثم خامسًا جاء إعمار للتنمية مصر بنسبة 1.38%، مغلقًا عند 2.85 جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للسوق EGX30 بنحو 1% ليغلق عند مستويات 11603 نقطة، كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.56% مغلقًا عند مستوى 2.151 نقطة، والمؤشر المئوي الأوسع نطاقًا بنسبة 1.52% مغلقًا عند مستوى 3171 نقطة.