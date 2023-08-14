بقسط أقصاه 10 آلاف دولار سنويا.. «مصر لتأمينات الحياة» تصدر وثيقة للعاملين بالخارج

أصدرت شركة مصر لتأمينات الحياة وثيقة “معاش بكرة بالدولار”، مع إتاحتها لجميع المواطنين العاملين بالخارج، بداية من عمر 18 عامًا إلى 59، دون إجراء كشف طبي، بحد أدنى للقسط الوحيد 500 دولار، وأقصاه 10 آلاف دولار، للبوليصة الواحدة، خلال العام.

وأكد الدكتور أحمد عبد العزيز؛ العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة، إمكانية دفع العميل قسطًا إضافيًّا بقيمة 50 دولار كحد أدنى عند رغبته في زيادة البوليصة بعد إصدارها والحصول على مبلغ أكبر للمعاش أو الدفعات الشهرية، دون الالتزام بموعد محدد للقسط.

وبيّن إمكانية تصفية الوثيقة بعد مرور سنة واحدة من تاريخ دفع القسط الوحيد، كما يمكن استرداد نسبة 95% من أي قسط مضى على سداده عام، حال تصفية البوليصة في السنة الثانية أو الثالثة.

وصرح بأن الهدف الأساسي للوثيقة تحقيق رؤية تغطية الأسر المصرية ضد المخاطر ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية، مع إتاحة الحلول الادخارية المناسبة للمصريين المقيمين بالخارج.

وأضاف أن الوثيقة توفر حماية تأمينية للمصريين المقيمين بالخارج، إضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية،

وإتاحة 3 اختيارات للحصول على قيمة البوليصة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة العميل، ويمكن الحصول على مبلغ الوثيقة دفعة واحدة أو دفعات شهرية مضمونة لمدة 10 أو 15 سنة.

وبيّن أن قيمة الوثيقة تُستحق أو دفعات منها عند الوصول إلى سن الاستحقاق أو في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم قبل بلوغ التقاعد طوال فترة البوليصة.

ولفت إلى إمكانية إضافة وثيقة لكل سن استحقاق، ويحق لكل فرد شراء وثيقة واحدة لكل سن استحقاق وبحد أقصى اثنتين، بحد أدنى لعمر الواحدة 5 سنوات،

ويُحتسب مبلغ التقاعد أو الدفعات الشهرية المضمونة بناء على عمر المؤمن عليه في تاريخ سداد القسط وموعد الاستحقاق المحدد.