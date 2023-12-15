بقرض من البنك الأوروبي.. الحكومة تطرح مناقصة لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات الصلبة بالغربية

أعلنت وزارة التنمية المحلية طرح خامس مناقصات مشروع مصرف كتشنر لإنشاء مصنع تدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة بمحافظة الغربية.

وذكرت الوزارة أنه فى إطار تكليفات القيادة السياسية بسرعة تنفيذ مشروعات مصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة، والعمل على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.

وكلف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بسرعة تنفيذ مشروعات تحسين منظومة المخلفات الصلبة التى ينفذها مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر- مكون المخلفات الصلبة.

وذكرت الوزارة أن المشروع مموَّل بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الإتحاد الأوروبى بقيمة 8 ملايين يورو.

وتابعت أن إنشاء مصنع لتدوير ومعالجة المخلفات الصلبة بدفرة في محافظة الغربية يأتي بطاقة تصميمية 1800طن/اليوم، وذلك على منصة التعاقدات الالكترونية للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية “ECEPP”.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية أنه يمكن للشركات الراغبة فى التقدم لهذه المناقصة (إنشاء مصنع تدوير دفره) الحصول على الأوراق المطلوبة للتقديم من خلال التسجيل على منصة التعاقدات الالكترونية الخاصة بالبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) من خلال الرابط التالى:

https://ecepp.ebrd.com/delta/project/buyer/displayNotice.html?id=20755262&type=InvitationForTendersTwoStage

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى أن التقديم متاح فقط من خلال المنصة الإلكترونية، وذلك من 15 ديسمبر 2023، وينتهى التقديم فى 13 فبراير 2023، ولا يُعتدّ بأي عروض تُقدَّم ورقيًّا للوزارة.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن مشروع كيتشنر يلقى اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

حيث وجّه سيادته بسرعة تنفيذ أنشطة المشروع التى ستؤثر نتائجه على تحسين واكتمال منظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات التى تقع فى نطاق المصرف، مما يعمل على الارتقاء بالمنظومة؛ لما له من تأثير إيجابى على النواحى البيئية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين،

حيث يعتمد المشروع على نهج متكامل للتصدى لعدة مصادر للتلوث في آن واحد من خلال ضخ استثمارات لبناء منظومة متكاملة للنظافة، تتضمن إنشاء مصانع تدوير ومعالجة مخلفات صلبة ومحطات وسيطة، وتأهيل وإغلاق مقالب عشوائية،

وإعادة تأهيل جراجات وشراء معدات جمع ونقل المخلّفات الصلبة؛ وذلك لتحقيق أقصى قدر من التأثير والاستفادة، فالهدف العام من المشروع هو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى، مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادى والاجتماعى لسكان المحافظات الثلاث المستهدَفة من المشروع وهي الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى تقليل آثار التغيرات المناخية والتكيف معها، لما ينتج عنه من تحسين جودة الحياة، وتحسين جودة المسطحات المائية، وتحسين جودة التربة.