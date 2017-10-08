بقرار وزاري.. أشجار النخيل والتين والزيتون في المدارس

خاص تحت شعار "تبنى نخلة فى مدرستك" أطلق كل من الدكتور، محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حملة قومية لزراعة الأشجار بالمدارس. حضر انطلاق الحملة جيهان عبد الرحمن نائبا عن محافظ القاهرة…

خاص

تحت شعار “تبنى نخلة فى مدرستك” أطلق كل من الدكتور، محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والدكتورعبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى حملة قومية لزراعة الأشجار بالمدارس.

حضر انطلاق الحملة جيهان عبد الرحمن نائبا عن محافظ القاهرة و حسين زكى مدير عام التربية والتعليم بدائرة التبين ورضا البلتاجى عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان وعدد من القيادات التنفيذية والمحلية.



تهدف تلك الحملة إلى زراعة أشجار النخيل والتين والزيتون بالمدارس حيث بدأت الحملة من مدرسة الفريق عبد المنعم واصل الإعدادية بنات – دائرة التبين بحلوان وقام كل من وزيرا الرى والزراعة بمشاركة الطلاب فى غرس فصائل النخيل بالمدرسة والزيتون والليمون والتوت وسط ترحيب كبير من الحضور بتلك المبادرة القومية.

أوضح عبد المنعم البنا وزير الزراعة أن تلك المبادرة سيتم تعميمها فى عدد من المدارس لتوعية الأجيال القادمة من طلاب المدارس بأهمية الزراعة وفوائدها البيئية كذلك غرس الإنتماء بين الطلاب ومد جسور التواصل بين التلاميذ ومدارسهم.

وأشار أن زراعة تلك الأشجار سيكون لها فوائد كبيرة فعلى سبيل المثال زراعة أشجار التوت لها أهمية اقتصادية حيث يتغذى على أوراقها دود القز المنتج للحرير بما يساهم فى زيادة الانتاج فى مصر.

وأوضح عبد العاطى وزير الرى بأن تلك الحملة تهدف أيضا إلى غرس عدد من الفاهيم والمهارات والثقافات بعقول الطلاب بأعتبارهم أجيال المستقبل وقادة الغد التى ستحمل راية البلاد نحو التنمية والتقدم ؛ أهمها التوعية بأهمية الزراعة وفوائدها البيئية كذلك نشر ثقافة الحفاظ على المياه والإستغلال الأمثل لها فى شتى نواحى الحياة ورفع كفاء إستخدامها فى ظل محدودية الموارد المائية، فضلا عن تعظيم الإستفادة بالمياه وهوالأمر الذى سيساهم فى خلق جيل جديد تربى على ثقافة الحفاظ على كل قطرة مياه وحمايتها من الهدر والتلوث وهو أحد أهم محاور إسترتيجية الوزارة من خلال نشر ثقافة المياه وضرورة الحفاظ عليها بين فئات المجتمع المختلفة ولا سيما الأجيال القادمة من طلاب المدارس .