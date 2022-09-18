بقرار من «الوزراء» .. تكليف المهندس محمد عبد الكريم برئاسة هيئة التنمية الصناعية لمدة عام

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بتكليف المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الادارة الجديد للهيئة .

وفى هذا الاطار عقد الوزير اجتماعاً مع كل من اللواء محمد الزلاط الرئيس السابق للهيئة والمهندس محمد عبد الكريم الرئيس الجديد ، حيث تم استعراض الموقف التنفيذى لمنظومة العمل بالهيئة ، خاصة المجمعات الصناعية وتخصيص الاراضى ومنح التراخيص ، فضلا عن المشروعات الجارى تنفيذها فى مختلف المناطق والتجمعات الصناعية .

واشار سمير الى ان المرحلة المقبلة تشهد تفعيل دور الهيئة وتعزيز مكانتها باعتبارها احد الركائز الاساسية لتفيذ رؤية واستراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة ، فضلا عن وضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى .