بقرار من الرئيس قيس سعيد .. دستور تونس الجديد يدخل حيز التنفيذ

أعلن رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، دخول دستور تونس الجديد دخوله حيز التنفيذ، وذلك بعد يوم من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نتائج استفتاء 25 يوليو الماضي، وفق سبوتنيك الروسية.

وذكرت وكالة “تونس أفريقيا للإنباء” الرسمية، اليوم الأربعاء أن الرئيس قيس سعيد “يختم الدستور الجديد للجمهورية ويأذن بإصداره”.

وجاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.