بقدرة 640 طن يوميا.. وزيرا «البيئة» و«التنمية المحلية» يفتتحان مصنع تدوير المخلفات بالدقهلية

قبل انطلاق مؤتمر المناخ cop27 للحد من اثار التغيرات المناخية والذى تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ و تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية مصنع تدوير المخلفات بقرية الحوته بمدينة المنزلة بطاقة تصميمية تقدر بحوالى 640 طن يوميا لخدمة القطاع الشمالي الشرقي للمحافظة بعدد ٦ مراكز ( منية النصر ، الكردي، ميت سلسيل، الجمالية، المنزلة، المطرية) وذلك بحضور الدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وممثلى مجلسي النواب والشيوخ والجهات المعنية و الإعلاميين.

وأوضحت وزيرة البيئة أن افتتاح مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة يعكس توجهات مصر في تسليط الضوء على دور الإدارة الرشيدة للمخلفات في الحد من مؤثر رئيسي في تزايد آثار التغيرات المناخية،وخاصة فى ظل استضافة مصر مؤتمر المناخ cop27 والذى يسلط الضوء لأول مرة في مؤتمرات المناخ على إدارة المخلفات كمكون رئيسى للحد من آثار التغيرات المناخيه لتقديم رسالة هامة للعالم بأن ملف المخلفات وتأثيره فى حجم الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية والتى لابد من التعاون ونقل التكنولوجيات الحديثة للدول لمعالجته.

وأضافت وزيرة البيئة أنه على الرغم من أن قطاعات الطاقة والنقل والبترول المسبب الأول لغازات الاحتباس الحرارى إلا أن المخلفات لها نسبة كبيرة أيضاً ،نظراً لخروج غاز الميثان الذى يسبب فى الإنبعاثات المؤثرة على التغيرات المناخية ، مشيرةً إلى أن المنظومة التى تقوم مصر بإعدادها على مدار ال٤سنوات بدعم من رئيس الجمهورية ، تساعد مصر على الوفاء بإلتزامتها الدولية وبإتفاق باريس ، مؤكدةً أن مصر خلال مؤتمر جلاسكو حرصت على تقديم حزمة من المشروعات التى أنجزتها للتصدى للتغيرات المناخية سواء فى النقل أو الطرق او غيرها من المجالات .

ولفتت وزيرة البيئة إلى استمرار مصر فى إعطاء نموذج للتنفيذ فى تحويل التوجهات البيئية الى حقيقة واقعية فى العديد من القطاعات ومنها إدارة المخلفات وذلك بتنفيذ منظومة وطنية على مستوى الجمهورية ليأتى مصنع اليوم بمدينة المنزلة ليقدم نموذجا يقوم على فكر و مبادئ الاقتصاد الدوار ليعيد تحويل المخلفات الى موارد ذات قيمة اقتصادية.

وأكدت وزيرة البيئة على أن المنظومة الجديدة لإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ركزت على تفعيل المبادئ الرشيدة للمنظومة و التى تتعدى مفاهيم المصنع و الأدوات والعمالة و لكن تعكس فكر متكامل يبدأ بالجمع و التدوير و الدفن وما يمكن اعادة استخدامه مرة اخرى لتحويله لموارد ذات قيمه اقتصادية مرة أخرى.

واشارت وزيرة البيئة إلى أن أكثر ما يميز هذا المشروع ليس المعدات المستودرة ذات التكنولوجيات المتقدمة ، ولكن الخبرات المصرية المتراكمة التى تعمل على سد الفجوات و البناء عليها وما نراه من انجازات اليوم معربةً عن سعادتها بالمصنع وما يمتلكه من معدات تعمل على تنقية السماد العضوى مرة أخرى ، بما يساهم فى حل مشكلة تنقية ومعالجة السماد العضوى بالطرق التقليدية ( المعالجة الميكانيكية) ويعطى منتج مطابق للمواصفات بل وأفضل من المنتح المستخدم فى السنوات القليلة الماضية .

أعربت وزيرة البيئة عن خالص الشكر و التقدير للسيد المحافظ ووزير التنمية المحلية و الشركاء فى العمل البيئى من ممثلى وزارة الانتاج الحربى و المكاتب الاستشارية العاملة بالمشروع كذلك لابد من الثناء على دور مجلس النواب لخروج القانون و اللائحة التنفيذية والذى يعد الضامن الحقيقى لتفعيل الإدارة المتكاملة للمخلفات كما ثمنت على جهود الدكتور هشام الشريف رئيس مجلس ادارة شركة ايكارو لتفعيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وخاصة التدوير ، نظراً لخبراته الكبيرة فى هذا المجال .

وشددت وزيرة البيئة على الدعم الغير مسبوق للبيئة والذى ينبع من اهتمام القيادة السياسية بالعمل البيئى مشيرة إلى مصر تعمل دائما على التعاون مع شركاء التنمية في ملف إدارة المخلفات ، وذلك ضمن الاهتمام العالمى المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن ، بما يتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة السليمة والآمنة للمخلفات بدعم اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها والعمل على تطبيق خطة مستدامة لغلق المقالب العشوائية والقضاء على التراكمات وهو ما يساهم فى تحقيقه مصنع تدوير المخلفات بالمنزلة .

وأشادت وزيرة البيئة بالدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة إعتباره الجهة الفنية المعنية بمتابعة اعتماد التصميمات الهندسية للمنشآت ومتابعة التنفيذ والتسليم والتاكد من الالتزام بكافه الاشتراطات البيئيه المنصوص عليها بقانون البيئه بالإضافة إلى باقى المهام المنصوص عليها فى قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث شددت وزيرة البيئة على إستمرار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال تنفيذ البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة، وتنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات للتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها.

ومن ناحية اخرى تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد المصنع وما به من أجهزة ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أحدث التقنيات الحديثة.

كما أهدى محافظ الدقهلية لوزيرة البيئة درع المحافظة تكريماً لها وجهودها فى حماية البيئة.